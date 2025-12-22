Reuters: Пентагон насчитал более 100 китайских ракет DF-31 у границы с Монголией

Агентство Reuters со ссылкой на проект доклада Пентагона сообщило, что Китай, предположительно, разметил в шахтах более 100 твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет DF-31 («Дунфэн-31») вблизи границы с Монголией. Агентство отмечает, что Пентагон ранее сообщал о существовании этих шахт, но не сообщал о числе загруженных ракет.

В проекте доклада Пентагона не указаны потенциальные цели размещенных ракет. В целом, отмечается в проекте документа, в 2024 году у Китая было более 600 ядерных боеголовок, а к 2030 году их число планируется нарастить до более чем 1 тыс. Американские официальные лица в беседе с Reuters отметили, что доклад может измениться до того, как будет направлен законодателям.

Пентагон отказался комментировать полученную Reuters информацию. В посольстве Китая в США ответили агентству, что КНР придерживается «ядерной стратегии самообороны и проводит политику неприменения ядерного оружия первым». Агентство напоминает, что власти КНР называли сообщения о наращивании военной мощи попытками «очернить и опорочить Китай, и преднамеренно ввести в заблуждение международное сообщество».

В материале скорректирована информация о базировании ракет DF-31.