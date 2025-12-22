Глава СК запросил доклад о съехавшей в кювет «Газели» со школьниками Ленобласти
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о ДТП с участием пассажирского автобуса в Волховском районе Ленинградской области.
Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области
Как сообщили в информационном центре ведомства, руководителю Следственного управления СК России по Ленобласти Сергею Сазину поручено представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что инцидент на трассе «Кола» произошел утром 21 декабря. Перевозившая школьников «Газель» съехала в кювет, предварительно, из-за уснувшего за рулем водителя. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России, отметили в ведомстве.