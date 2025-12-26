Церемония с праздничным акцентом

Главный ритуал «Чайной гостиной» отеля Four Seasons Lion Palace St. Petersburg стал ближе к Рождеству и Новому году.

Фото: Four Seasons Lion Palace St. Petersburg

В эти дни шеф-кондитер Вячеслав Кучеренко и шеф-повар Марина Пугина готовят новые праздничные закуски и десерты для традиционной чайной церемонии. Она сервируется на двух гостей, и на этажерке выкладывается ассорти закусок в двойном экземпляре. В меню — блины с красной икрой, мини-сконы (классические английские булочки), тарталетка с тартаром из телятины, фуа-гра с хурмой, бриошь с лососем. Также появились десерты ручной работы: эклер «Имбирный пряник», макарон «Кир Рояль», муссовые фигурки «Олень» с маракуйей и «Поезд» с клубникой.

Событием стал запуск сладкого бутика с рождественскими хитами в причудливых формах. Например, «Рождественский экспресс» — это кондитерское полено в виде локомотива. В его основе — мусс из молочного шоколада, малиновое желе, ванильный крем и фисташковый бисквит. А полено «Щелкунчик» — с цитрусовым кремом и грушево-кардамоновой начинкой в сочетании с муссом из белого шоколада. В качестве традиционной классики создан «Зимний торт» с кофейным бисквитом, грушевым компоте и кремом на основе чая «Эрл Грей».

Фирменное праздничное угощение и бессменный сезонный бестселлер — кулиттоне: эта выпечка соединяет в себе черты итальянского панеттоне и русского кулича. Дополняют десертную панораму шоколадная елка из шариков, снеговик с драже, шоколад ручной работы с орехами и другие сладости.

Наталья Черняева