Попасть в «Сон» Северной столицы

Это очень петербургское заведение — ресторан и бар «Сон» от команды BarProfi и ее основателя Алексея Мочнова. Еще есть возможность оказаться во «Сне», потому что, по некоторым оценкам, историческое здание в Кирпичном переулке скоро перепрофилируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан «Сон» Фото: ресторан «Сон»

Алексей Мочнов — человек в Петербурге известный. Он более 28 лет работает в ресторанном бизнесе и за это время дал жизнь сотне проектов. А в прошлом он — титулованный бармен и призер барменских чемпионатов мира, Европы и России. После старта московского «Сна Менделеева» Алексей открыл «Сон» в своем родном городе. Для питерского проекта он создал авторскую коктейльную карту и интересную винную подборку. Ко всему этому дополнением выступают блюда comfort food. Кухню ставили московские бренд-шефы Сергей Сущенко и Александр Стахеев (Sempre, Muntera, Chado BB, Architector Bar), также приложил руку известный повар Павел Филин.

Меню состоит из семи разделов. Из закусок интересен оливье с креветкой и икрой или с томленым языком, а в разделе «Рыба и морепродукты» стоит продегустировать угря с соусом из сморчков, черным трюфелем и рисом, в разделе «Мясо и овощи» заслуживает внимания филе миньон с французским пюре, вешенками и соусом из красного вина. Кстати, в ресторане «Сон» нет официантов: гостей обслуживают бармены и сомелье, что подчеркивает концепцию и направленность заведения.

Интерьером занимались Борис Львовский и его дизайнерское бюро DA (кластер «Третье место», рестораны Birch, Bio My Bio, Cococo Bistro). Здесь господствуют теплые оттенки обнаженной кирпичной кладки, в интерьере — дизайнерская мебель, постеры, артобъекты, что, впрочем, не нарушает эстетику уютного петербургского минимализма.

Елена Федотова