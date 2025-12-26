Chang вокруг икры

Баночка с красной икрой — пожалуй, такая же новогодняя скрепа, как и салат оливье. Денис Прохоров, бренд-шеф ресторана Chang от CHE Group, и шеф-повар Антон Козлов создали меню с азиатским акцентом, добавив в него разные варианты с главным праздничным деликатесом.

Фото: ресторан Chang Фото: ресторан Chang

Все пять позиций новогоднего меню имеют в качестве дополнения отборную красную икру. Яркий акцент появился на татаки суши из мраморной говядины, которые слегка обжигают и подают с рисом, заправкой сушидзу и со сладковатым луковым мармеладом. Также есть икра и в сашими — тандеме свежего лосося с соусом халапеньо на основе чили, шпината и чеснока. Слегка обожженный гребешок подают в мисо-сливочном соусе с микрозеленью и опять-таки с ложкой красной икры. Также праздничный ингредиент добавили к начинке для ролла, который назвали «Крабовый салат — 2026», с камчатским крабом, зеленым омлетом, кукурузой и унаги.

В качестве десерта шеф-кондитер Антон Багат придумал оригинальную сладкую интерпретацию бутерброда с маслом и икрой: шоколадный брауни с малиновой «икрой» и соусом англез.

Новогоднее меню в Chang действует до конца январских праздников.

Альбина Самойлова