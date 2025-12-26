Новости и хиты в Oggi bistro

В ресторане Oggi bistro от группы Duo Band на острове Новая Голландия — масштабное обновление: сразу десять новых блюд и два согревающих напитка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жареная мортаделла с соусом пармезан на картофельном пюре

Фото: ресторан Oggi Жареная мортаделла с соусом пармезан на картофельном пюре

Фото: ресторан Oggi

На первых ролях здесь итальянская классика. Особая рекомендация бренд-шефа Андрея Ковалева — жареная мортаделла с соусом пармезан на картофельном пюре. Также среди горячих новинок — креветки «пиль-пиль» с соусом из укропа и чеснока. Это забавное название, давно и неизвестно кем придуманное, имитирует булькающий звук раскаленного масла при приготовлении блюда. Основные позиции теперь дополняет томленая говяжья щека: ее глазируют в демигласе с трюфельной пастой и подают на картофельном пюре. Стоит попробовать спагетти с пармской ветчиной и томатным соусом, каперсами и оливками.

В меню возвращаются хиты, но с некоторыми изменениями. Буррата, например, представлена в двух вариациях: классической — с томатами, соусом песто из вяленых томатов и свит-чили, и авторской — как сопровождение к пенне с соусом из печеных перцев.

В барном меню появились два новых чая. Один — на основе жасминового с добавлением пюре клубники, смородины и малины; при подаче его украшают сублимированные ягоды: черника, брусника, клубника и малина. Другой чай — с ромашкой, манго и лаймом — подается со слайсом апельсина и сублимированным манго.

Альбина Самойлова