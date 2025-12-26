Новый сезон Frantsuza Bistrot

В ресторане современной французской кухни Frantsuza Bistrot появились новые интересные блюда от шеф-повара Ивана Фролухина. Меню составлено как гастрономическое путешествие от ярких сочетаний к более глубоким и насыщенным вкусам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тапас с глубоководными креветками карабинерос и печеным перцем рамиро

Фото: ресторан Frantsuza Тапас с глубоководными креветками карабинерос и печеным перцем рамиро

Фото: ресторан Frantsuza

Все 11 новых блюд демонстрируют авторское прочтение французской кухни. В начале «маршрута» — салат с лососем горячего копчения, дополненный томатами, цукини, перцами рамиро и вареным яйцом. Завершает эту композицию сливочный крем из форели, придающий блюду бархатную текстуру и легкий дымный оттенок. Дальше — тапас с карабинерос и печеным рамиро. На хрустящем тартине — карабинерос, глубоководные креветки, которые шеф предлагает есть почти сырыми и немного подмаринованными. Вторая закуска — террин из форели и копченого лосося, в котором соединяются сливочность соуса дзадзики, аромат шнитт-лука и мягкая текстура рыбы, что создает своеобразный «букет» вкусов и ощущений.

Горячие блюда обладают более плотными вкусами. Шеф советует обратить на отварной язык — он подается с печеным и обжаренным сельдереем, пюре из пастернака, квасным суслом и шнитт-луком. Бедро цыпленка с листьями ромейна и оливковым соусом — еще одно блюдо в стиле comfort food. Цыпленок сервируется пюре из горошка, обжаренными листьями салата ромейн и насыщенным мясным соусом. Среди десертов выделяются печеные яблоки с ванильным кремом и йогуртовым сорбетом: запеченные яблоки карамелизуются в меде со сливочным маслом, ванилью и финиками, дополняются бисквитом, заварным ванильным кремом и йогуртовым сорбетом с соленой карамелью и тертым орехом пекан.

Альбина Самойлова