Лизинговая доля

Рынок лизинга продолжает проседать по всем ключевым показателям, что может привести к серии M&A-сделок. Оживление — реализация отложенного спроса — может произойти в 2026 году, но при ключевой ставке ниже 12%.

Согласно прогнозу «Эксперт РА», объем нового бизнеса лизинговых компаний в 2025 году сократится на 45%, до 1,84 трлн рублей, а в 2026 году вырастет относительно предыдущего на 15–20%, до 2,28 трлн

Кризис на рынке лизинга может привести к серии банкротств компаний среднего уровня и сделкам M&A в 2026 году, прогнозирует ряд собеседников «Ъ» в отрасли. Высокая ключевая ставка, проблемы с платежами со стороны лизингополучателей и рост стока автомобилей сделали текущий год для лизинговых компаний максимально непростым, а, как отмечал в интервью «Ъ» управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов,— «возможно, самым трудным за всю историю».

Согласно данным «Ъ» на основе отчетности по РСБУ, совокупная чистая прибыль полутора десятков крупных игроков рынка лизинга по итогам девяти месяцев 2025 года сократилась более чем в три раза, до 14,2 млрд рублей. Лишь три компании показали прирост прибыли: «Альфа-Лизинг» (почти 4 млрд рублей против убытка годом ранее), «ДельтаЛизинг» (рост в два раза, до 3,7 млрд) и «Росагролизинг» (рост в три раза, до 629 млн). Другие крупные лизинговые компании показали резкое снижение прибыли, а четыре компании зафиксировали убытки: ГТЛК (2,2 млрд рублей), «ПСБ Лизинг» (1,6 млрд), ЛК «Эволюция» (1,4 млрд) и «ВТБ Лизинг» (966 млн).

Объем нового бизнеса лизинговых компаний за девять месяцев 2025 года сократился год к году на 47,7%, до 1,38 трлн рублей, следует из данных рейтингового агентства «Эксперт РА». Девять из десяти крупнейших сегментов показали отрицательную динамику. Без учета сделок с техникой, бывшей в употреблении, и возвратного лизинга объемы нового бизнеса не превысили бы отметки в 1,2 трлн рублей.

До конца года, по мнению экспертов, динамика снижения совокупной прибыли сохранится — при поляризации финансовых результатов разных компаний. «Группа устойчивых компаний будет генерировать прибыль, в то время как другая группа, столкнувшаяся со структурными вызовами, останется в зоне убыточности»,— отмечал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

По оценке господина Агаджанова, по итогам 2025 года 80% компаний в сегменте автолизинга покажут убыток из-за сформированных — в виде стоков — резервов. Причина сложившейся ситуации со стоками в «условно нулевых — около 5% — авансах», когда китайские грузовики упали в цене и клиенты — сами оказавшиеся в кризисной ситуации под влиянием, в том числе макроэкономических факторов,— поспешили их вернуть.

Зона риска

Источник «Ъ» на рынке полагает, что банкротства в 2026 году ожидаются среди лизинговых компаний среднего уровня. Впрочем, в большей степени они вероятны среди крупнейших перевозчиков, которые могут за собой потянуть небольшие лизинговые компании без якорных опорных банков или с недостаточным собственным капиталом, добавляет собеседник «Ъ».

Директор по правовым вопросам и работе с проблемными активами ГК «Интерлизинг» Сергей Шишкин отмечает предпосылки для банкротства ряда компаний, не входящих в топ-20. «Высокая концентрация клиентской базы на корпоративных клиентах, отсутствие диверсификации по типу предметов лизинга и отраслям, использование исключительно банковского финансирования при жестких ковенантах в условиях повышенной дефолтности лизингового портфеля в 2025 году, а также неспособность перестроить работу подразделений коллекшена и реализации изъятой техники уже влияют существенным образом на некоторых лизингодателей»,— полагает топ-менеджер. Однако более вероятным сценарием, нежели классическое банкротство, станет продажа подобными лизингодателями лизингового портфеля с существенным дисконтом для покрытия убытков и сворачивания деятельности компании, резюмирует господин Шишкин.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев вторит, что в зоне риска находятся небольшие лизингодатели, которые не готовы продолжать поддерживать бизнес новыми вливаниями, требующимися на развитие инфраструктуры в меняющихся условиях рынка, или которые не имеют дополнительных. Руководитель комитета Объединенной лизинговой ассоциации по автолизингу и спецтехнике Александр Николаенко добавляет, что в зоне риска сейчас находятся компании, которые в начале 2024 года финансировали клиентов с минимальными авансами на длинные сроки и не диверсифицировали свой портфель.

Сложившаяся ситуация является триггером для переоценки стоимости лизинговых компаний, рассуждает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров, что, конечно, создает стимулы к консолидации сектора. «Наибольшему негативному влиянию подвергаются лизинговые организации, вовлеченные в лизинг автомобилей, особенно грузовиков, а также неоднозначные результаты наблюдаются в сегменте специальной строительной техники, включая дорожное строительство»,— считает он. Сглаживает негатив тот факт, что у многих крупных лизинговых компаний есть «подушка безопасности» в лице сильных поддерживающих структур, в основном банковских групп, уточняет эксперт. «Основной интерес к покупкам могут демонстрировать такие лизинговые компании или же их материнские структуры напрямую»,— полагает господин Асатуров.

Предстоящая сделка

В конце ноября стало известно о крупной сделке на рынке лизинга: Альфа-банк договорился о покупке 87,5% акций «Европлана» у ее основного акционера — инвестиционного холдинга SFI (см. «Ъ» от 18 ноября). Сумма сделки составит 65 млрд рублей за 100% акций компании, ее завершение запланировано после закрытия реестра акционеров «Европлана» для выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 года, получения корпоративных одобрений и согласия ФАС, отмечалось в сообщении банка.

По словам источников «Ъ», знакомых с ходом переговоров, Альфа-банк был не единственным претендентом на покупку. В переговорах также участвовали Сбербанк, ВТБ, банк «Дом.РФ», Т-Банк. Но Альфа-банк оказался быстрее: на финальный этап сделки компании вышли за пару месяцев, сообщал один из собеседников «Ъ». «Сделка позволит Альфа-банку значительно диверсифицировать лизинговый портфель, нарастить клиентскую базу и удвоить свою долю на рынке лизинга»,— комментировал предстоящую сделку в интервью «Ъ» господин Агаджанов.

Перспективы

Согласно прогнозу «Эксперт РА», объем нового бизнеса лизинговых компаний в 2025 году сократится на 45%, до 1,84 трлн рублей, а в 2026 году вырастет относительно предыдущего на 15–20%, до 2,28 трлн. Реализация отложенного спроса на фоне поступательного снижения ключевой ставки послужит драйвером рынка лизинга в 2026 году, считают в агентстве. Впрочем, для того, чтобы «бизнес стал оживать», считает господин Николаенко, ключевая ставка должна быть ниже 12%.

На рынок автолизинга в 2026 году, отмечает господин Асатуров, продолжат давить перспективы признания существенных убытков от реализации стоков с дисконтами. «При такой предпосылке лизинговые компании не будут чувствовать уверенность в активном росте портфелей. Изменить картину может более быстрый переход к смягчению операционной среды, стимулирующий оживление экономики, перевозки и стройку, а значит, и спрос на соответствующую технику со стороны лизингополучателей»,— считает он. В результате, продолжает эксперт, лизинговые компании смогут применять менее крупные дисконты при реализации изъятой ранее техники, не говоря уже о появлении возможностей для более здорового роста нового бизнеса.

По мнению Максима Агаджанова, для того чтобы лизинговые компании выходили на прибыль в 2026 году, необходимо, чтобы клиенты выходили из сберегательной позиции в потребительскую. «Тогда цены пойдут вверх и эти убытки (сформированные за счет стока.— «Ъ») могут быть нивелированы в следующем году»,— отмечал топ-менеджер.

Наталия Мирошниченко («Логистика, лизинг, факторинг». №233 от 17.12.2025)