Праздник, длящийся 120 лет

После реновации для посетителей вновь открылся ресторан «Европа», расположенный в одноименном историческом гранд-отеле в центре Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В декабре и январе в рамках праздничной программы ресторан возобновляет традиционные бранчи с музыкальным сопровождением

Фото: отель «Европа» В декабре и январе в рамках праздничной программы ресторан возобновляет традиционные бранчи с музыкальным сопровождением

Фото: отель «Европа»

В нынешнем году он отмечает 120-летний юбилей. Его интерьер, созданный в 1905 году по проекту архитектора Карла Маккензена, является признанным памятником петербургского модерна. Текущие работы стали первым масштабным обновлением с начала 1990-х годов.

В декабре и январе в рамках праздничной программы ресторан возобновляет традиционные бранчи с музыкальным сопровождением. В эти дни (28 декабря, 1 и 7 января) в меню будут представлены икра, морепродукты, горячие блюда и десерты от шеф-кондитера. Также запланированы тематические ужины-концерты (27 декабря, 2 и 6 января), в программу которых включены фрагменты из балета Чайковского «Щелкунчик». Во время мероприятия сервируется ужин по меню из пяти курсов.

Особой программой будет отмечен канун Нового года. Так, 31 декабря состоится гала-ужин, а на фоне ресторана развернется мюзикл, навеянный фильмом Вуди Аллена «Полночь в Париже». 120-летняя история оживет в сценах, вдохновленных балами XIX века, джазовыми вечеринками начала XX столетия и эстрадой советской эпохи.

Ирина Романова