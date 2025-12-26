Год осторожных денег

За прошедший год российский рынок частных инвестиций сильно изменился. Произошел системный сдвиг в приоритетах: на первый план вышло не стремление к высокой доходности, а желание сохранить капитал. Многие инвесторы перешли от рискованных стратегий к концентрации на понятных и предсказуемых активах внутри страны. Сегодня обеспеченные клиенты часто приобретают не просто актив, а готовое решение «под ключ», включающее в себя профессиональное управление и качественный сервис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Добрышев Фото: Сергей Добрышев

Эксперты выделяют несколько четких трендов. В условиях нестабильности инвесторы выбирают ликвидные инструменты с прозрачной доходностью, что составляет основу консервативного портфеля. Параллельно сохраняется интерес к элитной недвижимости, которая остается «тихой гаванью» даже на остывающем рынке.

Особенно показателен значительный рост популярности закрытых паевых фондов (ЗПИФ). Это больше, чем мода,— это переход от философии «владеть квадратными метрами» к философии «владеть денежным потоком». Кроме того, в этом году наблюдался рост объемов на депозитах, что свидетельствует о том, что капитал действительно находится в режиме сохранения.

Отдельная тема — рост требований к сервису. Состоятельный инвестор сегодня ждет не просто совета, а комплексного управления капиталом. В этот пакет входят стратегическое планирование, налоговое структурирование, юридическое сопровождение, а иногда и элементы персонального lifestyle-менеджмента.

Что касается прогнозов на 2026 год, то все по-прежнему зависит от двух ключевых переменных: траектории ключевой ставки и геополитической картины. Скорее всего, продолжится движение капитала в сторону управляемых реальных активов и долговых инструментов. Роль ЗПИФов как основного инструмента для работы с недвижимостью будет только усиливаться, предсказывают эксперты. В этой новой реальности выиграют те управляющие компании, которые предложат клиентам не набор продуктов, а целостную, технологичную и абсолютно прозрачную модель управления капиталом.

Мария Кузнецова, редактор Guide «Лидеры бизнеса»