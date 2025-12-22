Заемщиков встретили отказом

Банки стали чаще отказывать в кредите на товары в магазинах. Как следует из данных Национального бюро кредитных историй, экспресс-займы, которые потребители могут оформить при покупке в торговых точках, так называемые POS-кредиты, одобряют только каждому десятому клиенту. В ноябре доля отказов по таким продуктам стала максимальной за год и приблизилась к 90%.

В преддверии новогодних праздников к инструменту стали обращаться менее надежные покупатели, но бизнес ищет альтернативы, говорит руководитель департамента по связям с общественностью «М. Видео-Эльдорадо» Сергей Коляда: «Мы действительно видим, что в последние недели, в период традиционно высокого сезона продаж, банки дополнительно усилили контроль над заемщиками. На протяжении года банки последовательно ужесточали подходы к управлению кредитными рисками. В результате кредитование клиентов с высокой долговой нагрузкой стало менее приоритетным, а требования к заемщикам — более строгими.

В предпраздничный период традиционно растет спрос на кредитные продукты, увеличивается число заявок, в том числе от клиентов, чье текущее финансовое положение не всегда позволяет банкам принимать положительное решение. Кроме того, продолжает расти доля онлайн-продаж, а в этом канале, по оценке банков, кредитный профиль клиентов в среднем несколько менее устойчив, чем в офлайн-рознице.

В периметр "М.Видео" входит собственная брокерская платформа "Директ Кредит Центр", которая объединяет ведущие банки российского рынка. За счет одновременной обработки заявки сразу несколькими партнерами вероятность получить хотя бы одно положительное решение у клиента существенно выше. Недавно к числу банков-партнеров нашей кредитной программы подключился "Сбер", и за последние недели мы наоборот существенно нарастили объемы выдачи POS-кредитов. Кроме того, начиная с 2024 года, мы развиваем потребительское кредитование через собственную финансовую инфраструктуру и можем принимать индивидуальные решения, одобрять покупки тем клиентам, которым классические банковские модели зачастую дают отказ».

По оценкам Frank RG, в ноябре в сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц превысил 25 млрд руб. Это почти на 1,5% больше показателей прошлого года. Но по сравнению с октябрем средний чек на такие займы снизился более чем на 4%. Всего за 11 месяцев этого года банки выдали более 250 млрд руб. на POS-кредиты, это почти на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С чем связана такая тенденция? “Ъ FM” обсудил это с экспертом финансового рынка Андреем Бархотой: «В этом году сменилась регуляторика карт рассрочки и POS-кредитов. То есть изначально такие экспресс-займы характеризуются относительно небольшим чеком, существенно более низким, чем средний кредит наличными или чек по кредитным картам. При этом на фоне роста нагрузки на россиян обслуживание таких кредитов тоже ухудшилось.

Банков, которые активно одобряют POS-кредиты, не больше 20. Они стали смотреть на эти ссуды более внимательно в связи с ухудшением финансового положения населения на фоне сохранения высоких инфляционных показателей и сужения пула доходов. Обслуживание, вероятно, стало хуже, и банки применяют новые скоринговые модели и новую практику управления кредитными рисками, что и провоцирует рост числа отказов.

Этот инструмент становится не такими популярным, и многие банки осознанно прогоняют клиента через процедуру, когда отказывают в POS-кредите, но, например, одобряют кредитную карту с маленьким лимитом».

Банки ориентируются на более надежных клиентов, отмечают и в НБКИ. Но снижение ключевой ставки и стабилизация стоимости кредитов пока не вернули на рынок достаточное число заемщиков с хорошей кредитной историей.

Анжела Гаплевская, Екатерина Вихарева