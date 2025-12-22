Летевший из Дубая в Екатеринбург Airbus A320 вынужденно сел в Ашхабаде

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», следовавший из Дубая в Екатеринбург (рейс U6-783), совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада. Пилот принял такое решение из-за разницы в показаниях топлива, пояснили в пресс-службе авиакомпании.

Для обеспечения безопасности полета Airbus посадили с выключенным двигателем. Сейчас «Уральские авиалинии» готовят резервный самолет для отправки пассажиров в Екатеринбург. Авиаперевозчик пообещал оказать им все услуги на время ожидания следующего рейса.