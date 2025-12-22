«Молот» обыграл «Зауралье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ "Молот" обыграл курганское "Зауралье". Поединок завершился со счетом 4:3. В первом периоде была зафиксирована ничья, во-втором хозяева площадки сумели забросить две шайбы. Голами в составе победителей отметились Павел Синявский, Максим Кицын, Михаил Казаков и Алексей Кожевников. Стоит отметить, что нападающий «Молота» Максим Кицын в игре против «Зауралья» забросил 215-ю шайбу в ВХЛ и установил снайперский рекорд лиги.

Следующую игру подопечные Альберта Мальгина проведут так же на домашнем льду против ХК «Омские крылья».