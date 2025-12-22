Десять свердловских компаний поедут с деловой миссией во Вьетнам
Десять свердловских компаний отправятся в бизнес-поездку в Социалистическую Республику Вьетнам для продвижения своей продукции и услуг, сообщили в пресс-службе правительства региона. Поездка планируется в конце марта — начале апреля 2026 года.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В состав делегации вошли компании :
- «Уралактив»;
- «Энсонс»;
- завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника»;
- Уральский электромеханический завод;
- Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов;
- Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов;
- «МВЗ-Электро»;
- Уральский завод резиновых технических изделий;
- «Дебит-Е»;
- «Вольтаг».
Отбор участников проводила экспертная межведомственная комиссия. Организатором сбора и обработки заявок выступило Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.
По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, выбор Вьетнама обусловлен интересом свердловских предприятий в экспорте продукции. «Не случайно, вьетнамская экономика является одной из самых быстрорастущих среди азиатских стран. Среднегодовой темп роста ВВП составляет порядка 7%, что вместе со стабильным приростом населения и увеличением благосостояния делает Вьетнам привлекательным рынком в долгосрочной перспективе»,— отметил господин Ярин.
В рамках визита свердловские бизнесмены проведут встречи с представителями вьетнамских компаний. Эти переговоры позволят уральским компаниям установить бизнес-контакты с потенциальными потребителями своей продукции и услуг, отметили в пресс-службе правительства.