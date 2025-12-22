Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Десять свердловских компаний поедут с деловой миссией во Вьетнам

Десять свердловских компаний отправятся в бизнес-поездку в Социалистическую Республику Вьетнам для продвижения своей продукции и услуг, сообщили в пресс-службе правительства региона. Поездка планируется в конце марта — начале апреля 2026 года.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В состав делегации вошли компании :

  • «Уралактив»;
  • «Энсонс»;
  • завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника»;
  • Уральский электромеханический завод;
  • Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов;
  • Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов;
  • «МВЗ-Электро»;
  • Уральский завод резиновых технических изделий;
  • «Дебит-Е»;
  • «Вольтаг».

Отбор участников проводила экспертная межведомственная комиссия. Организатором сбора и обработки заявок выступило Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, выбор Вьетнама обусловлен интересом свердловских предприятий в экспорте продукции. «Не случайно, вьетнамская экономика является одной из самых быстрорастущих среди азиатских стран. Среднегодовой темп роста ВВП составляет порядка 7%, что вместе со стабильным приростом населения и увеличением благосостояния делает Вьетнам привлекательным рынком в долгосрочной перспективе»,— отметил господин Ярин.

В рамках визита свердловские бизнесмены проведут встречи с представителями вьетнамских компаний. Эти переговоры позволят уральским компаниям установить бизнес-контакты с потенциальными потребителями своей продукции и услуг, отметили в пресс-службе правительства.

Полина Бабинцева

