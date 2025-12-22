«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Главный тренд 2025-го — уход от рисков и рост драгоценных металлов. Серебро с начала года прибавило уже больше 100%, золото выросло примерно на 70%. Судя по тому, что происходит на рынке, тренд развивается, и очень сложно определить, где его конечная точка. Почему это происходит? И с чем связан такой приток инвестиционных денег именно в драгметаллы? Какие действия предпринимать инвесторам? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Растут не только золото и серебро, но и платина, и палладий — наверстывают упущенное. Но главная причина связана с тем, что происходит на рынке гособлигаций развитых стран — США, Великобритании и Европы. Короткие облигации там стоят на месте или пытаются немного вырасти в цене и упасть в доходности из-за мягкой монетарной политики Центробанков. А вот длинные облигации падают в цене, и их доходности динамично растут. Системный риск заключается в большом дисбалансе между дефицитом бюджета, растущим госдолгом, способностью рефинансировать и расплачиваться по долгу — это первая тема. Вторая связана с риском из-за угроз конфискации российских активов, которые подорвали доверие к рынку. Единственные активы, где нет системных страновых рисков, — драгметаллы. Инвесторам стоит следить за тем, что происходит на рынке госдолга. Если длинные облигации будут дальше снижаться, то доходности и риски начнут расти, как и потенциальный переток инвесторов именно в эти активы. Тренд 2025 года — это начало разгона. В 2026-м мы будем наблюдать уже, видимо, какие-то пиковые значения по драгметаллам.

