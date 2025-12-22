Крымчанин пойдет под суд за передачу Украине данных о ПВО

Житель крымской Феодосии, передававший украинской военной разведке фотографии с мест расположения ПВО, предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Об этом “Ъ” рассказали в республиканской прокуратуре.

Крымчанина задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю. Против него возбудили уголовное дело по ст. 275 (государственная измена). На допросе он сообщил, что был противником проведения специальной военной операции. По его словам, с декабря 2024 по апрель 2025 года он фотографировал места дислокации средств противовоздушной обороны в Феодосии, а потом передал эти данные представителям Главного управления разведки Минобороны Украины для использования против России.

Уголовное дело будет рассматривать Верховный суд Крыма.

Александр Дремлюгин, Симферополь