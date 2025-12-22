В Шахтах водоснабжение из-за прорыва водовода ограничено до 22 часов

В городе Шахты Ростовской области ограничено водоснабжение в 15 микрорайонах из-за прорыва водовода на пересечении ул. Прокатной и Коновалова. Об этом сообщила министр регионального ЖКХ Антонина Пшеничная.

По информации госпожи Пшеничной, в связи с аварией снижено давление с водонасосной станции «Енисейская». Водоснабжение ограничено в пос. Петровка, Ново-Азовка, районе «Город Будущего», пос. Гидропривод.

Также без воды остались ул. Южный Спартак, Темерницкая, Звездная, частично проспект К. Маркса, Рабоче-Крестьянская, Донской, Ионова, Чернокозова, Победа Революции, Пролетарская, проспект Красной Армии, Аэрофлотская, Лазо, Авиационный.

«Ремонтные работы ведет ГУП РО УРСВ. Планируемое время завершения восстановления — 22:00 22 декабря. Для жителей пострадавших районов организован подвоз воды по заявкам»,— говорится в сообщении министра.

Валентина Любашенко