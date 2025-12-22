ЦУМ за разум

Старейший пермский торговый центр — ЦУМ станет частично офисным. Его владелец Александр Кириленко планирует переоборудовать закрытый для посетителей пятый этаж в офисное пространство. Площадь офисных помещений составит 1,5 тыс. кв. м.



Эксперты полагают, что в условиях недостатка офисных площадей в центре Перми это правильное решение, однако владельцу стоит подумать над парковкой и организацией отдельного входа для офисных сотрудников.

Александр Кириленко, купивший ЦУМ четыре года назад, продолжает его реконструкцию. На пятом этаже, ранее закрытом для посетителей, планируется организовать офисный центр. Как рассказал господин Кириленко «Ъ-Прикамье», есть планы превратить пятый этаж в современное пространство. «На наш взгляд, это лучшая локация для офисного пространства: самый центр города, удобная транспортная развязка. Кроме того, здесь потрясающий вид на весь город»,— пояснил бизнесмен. Он отметил, что планируется открыть панорамное остекление на пятом этаже, как это уже сделано на третьем и четвертом этажах в фитнес-центре. Предприниматель намерен привлечь в центр якорного арендатора.

Напомним, что летом 2022 года стало известно о планах Александра Кириленко реконструировать один из старейших торговых центров Перми — ЦУМ. Тогда бизнесмен, ставший владельцем ТЦ весной 2021 года, сообщал, что изменения коснутся внешнего вида и внутреннего пространства здания. Объект должен был стать более современным и привлекательным для туристов и жителей города. Согласно проекту реновации, опубликованному московским архитектурным бюро Value, после реконструкции ЦУМ должен стать арт-кластером и местом объединения региональных брендов. Здание стало бы работать не только как ТЦ, но и как пространство для различных мероприятий. На крыше объекта собирались построить ресторан и смотровую площадку, во дворе — спортплощадку и амфитеатр. Однако летом 2023 года проектная документация на реконструкцию ЦУМа получила отрицательное заключение экспертизы. О том, что это был за проект, не сообщалось.

Гендиректор УК «Труменс Групп» Елена Денисова считает, что офисный вариант для ЦУМа — самый удачный вариант развития. Среди плюсов она назвала удобную локацию, близость к администрации, транспортную доступность. «Учитывая, что в центре города есть нехватка офисных площадей, это может быть очень востребованная история. Сегодня ставка аренды некоторых офисных площадей в центре города даже выше, чем у торговых»,— отметила госпожа Денисова. Эксперт полагает, что собственнику необходимо подумать над организацией отдельного входа и дополнительного лифта для офисных работников. Кроме того, остается актуальным вопрос парковки, который может быть решен за счет расширения действующей парковки у ЦУМа или парковки у ТЦ «Колизей», расположенного напротив.

Гендиректор агентства недвижимости «Респект» Алексей Ананьев уверен, что востребованность офисных помещений в ЦУМе будет обеспечена, потому что самым важным фактором является локация и наличие парковки.

Ирина Суханова