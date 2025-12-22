В сети не зарегистрированы

Региональные предприятия «Краевые электрические сети» (КЭС) и «Северные краевые электрические сети» (СКЭС) уходят с рынка передачи электроэнергии. Имущество, закрепленное за предприятиями на праве хозведения, будет передано в безвозмездное пользование системообразующей территориальной сетевой организации — «Россети Урал» с 1 января следующего года. Это связано с изменениями в федеральном законодательстве, среди которых протяженность сетей, находящихся в собственности сетевых организаций. Эксперты считают консолидацию электросетевого хозяйства в одной компании правильной тенденцией, позволяющей выработать единую техническую политику, что позитивно скажется на работе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С 1 января 2026 года будет реорганизована работа территориальных сетевых организаций (ТСО) в связи с изменением требований федерального законодательства. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в министерстве ЖКХ Пермского края, краевые предприятия ПКГУП «Краевые электрические сети» (Чернушка) и ПКГУП «Северные краевые электрические сети» (Соликамск) не соответствуют критериям для включения их в список территориальных сетевых организаций. Индивидуальные тарифы предприятий на долгосрочный период отменены с 1 января 2026 года. «Работа предприятий подлежит корректировке с учетом лишения статуса ТСО. Имущество, которое было закреплено за ними на праве хозяйственного ведения, подлежит передаче в безвозмездное пользование системообразующей территориальной сетевой организации в соответствии с требованиями постановления правительства»,— сообщили в ведомстве.

Как пояснили в министерстве ЖКХ, относительно персонала краевых компаний прорабатываются вопросы возможного трудо­устройства на крупные краевые и муниципальные предприятия. «Для потребителей региона ничего не изменится, данный фактор не повлияет на тарифы»,— подчерк­нули в ведомстве.

Напомним, в сентябре этого года было издано постановление правительства РФ об ужесточении критериев требований к территориальным сетевым организациям. Теперь к учету принимаются только объекты электросетевого хозяйства, которые находятся в собственности ТСО. Региональные тарифные органы должны были принять решение о соответствии таких организаций новым критериям, в противном случае их имущество должно быть передано системообразующей организации.

Согласно федеральному закону такие организации созданы в каждом субъекте РФ. СТСО — это единые центры ответственности, которые осуществляют функцию «одного окна» для потребителей услуг по передаче электроэнергии. Статус системообразующей территориальной сетевой организации в Пермском крае имеет компания «Россети Урал». Соответствующий указ 5 сентября 2024 года подписал губернатор Дмитрий Махонин.

Региональные предприятия КРС и СЭС были созданы в 2023 году, после того как имущество было передано из муниципальной в краевую собственность. До этого обслуживанием муниципальных сетей длительное время занимались «Россети Урал». Электрические сети были закреплены за предприятиями на праве оперативного управления для выполнения уставных задач, что позволяло эксплуатировать и развивать объекты энергетики в интересах региона. Краевые власти планировали акционировать унитарные предприятия. Оба ГУП были внесены в план приватизации на 2025–2026 годы. Прохождение этой процедуры позволило бы им иметь в собственности электрические сети, что невозможно в статусе унитарных предприятий. Стоит отметить, ПАО «Россети» оспаривает в краевом суде решение о передаче юрлиц в частную собственность. Судебный процесс не позволил краевым властям акционировать предприятия и передать сети в собственность.

КЭС работают в Кунгуре, Чернушке, СКЭС — в Кудымкарском, Юсьвинском и Кочевском районах. Выручка КЭС по итогам 2024 года составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 228 млн руб. Выручка Северных электрических сетей в 2024 году составила 238 млн руб., убыток — 154 млн руб.

В компании «Россети Урал» подтвердили, что с 1 ян­варя 2026 года принимают краевые электросетевые активы. «С начала следующего года под управление пермского филиала переходит электросетевое имущество, расположенное в 16 муниципальных округах Пермского края, в составе: линии электропередачи 0,4–35 кВ общей протяженностью более 1500 км, 562 трансформаторные подстанции и четыре подстанции 35–110 кВ. Наиболее крупные электросетевые комплексы расположены в Кунгурском, Соликамском, Чернушинском муниципальных округах»,— уточнили в компании.

Передача осуществляется в рамках заключенных договоров о порядке использования электросетевого имущества. Таким образом, компания принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса мероприятий, необходимых для поддержания в нормативном состоянии электросетевых объектов. «Речь идет в том числе о техническом обслуживании, текущих и капитальных ремонтах, реконструкции, модернизации и технологическом присоединении. При этом субъект РФ освобождается от несвойственных ему функций по эксплуатации сетей, получает возможность использовать сэкономленные средства бюджета на другие важные цели»,— пояснили в компании «Россети Урал». В компании также сообщили о готовности трудоустроить персонал краевых предприятий.

Экс-директор «Пермэнерго» Олег Жданов считает, что укрупнение центров ответственности — правильная тенденция, ради чего и была задумана реформа электроэнергетики. Он рассказал, что изначально в отрас­ли были определены монопольные и конкурентные рынки. «Сбыт и производство электроэнергии относятся к конкурентной истории, а ее передача — к монопольной. Это позволяет вести единую техническую политику, содержать одну диспетчерскую, вести учет. Когда таких электросетевых компаний много, то непонятно, кто за что отвечает. Создание единой компании позволяет избежать многих проблем и недопониманий»,— пояс­нил эксперт.

«В силу действующего законодательства, консолидация имущества — единственно верное решение, поскольку с лишением статуса ТСО необходимо обеспечить безаварийное электроснабжение действующих сетей»,— считает экс-зампред краевого правительства, курировавший сферу ЖКХ, Антон Удальев.

Ирина Суханова