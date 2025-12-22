На Дону расходы на меры соцподдержки в 2026 году вырастут на 22%

Ростовская область направит около 106 млрд руб. на меры социальной поддержки в 2026 году. Данная сумма превысит уровень 2025 года на 22%. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания региона Александр Ищенко на пресс-конференции в ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

По информации господина Ищенко, общий объем финансирования всей социальной сферы, включая образование, здравоохранение, культуру и социальную защиту, составит почти 238 млрд руб. Это будет равно 67% от всех трат областного бюджета.

«Приоритетом остается поддержка многодетных семей, участников специальной военной операции, их семей, пожилых граждан, а также детей и взрослых с особенностями здоровья», — подчеркнул спикер.

Он заверил, что спектр социальных мер не будет сокращаться, а наоборот, будет расширяться.

Валентина Любашенко