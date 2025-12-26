Вред футбола и не только

Работа конференции проходила в трех секциях: научно-исследовательской, программно-методической и организационной.

В научно-исследовательскую секцию вошло 67 человек. Работа секции началась с доклада доктора Глезера «Влияние на организм футбола и баскетбола». Докладчик отметил вредное влияние на организм футбола и предложил сократить время хавтайма от 45 до 30 минут, а также исключить бесцельные и вредные удары по мячу головой. По мнению доктора Глезера, предпочтение нужно отдавать менее вредной игре в баскетбол. Материал было постановлено сдать в научно-технический комитет Высшего Совета по физической культуре для окончательной проверки исследований докладчика.

Доктор Бирзин сообщил результаты обследования участников первенства СССР 1925 года по тяжелой атлетике и борьбе. Докладчик отметил, что при правильно поставленных занятиях эти виды спорта имеют большое значение в деле оздоровления пролетариата.

На объединенном заседании программно-методической и исследовательской секций были заслушаны доклады доктора Пинуса и профессора Арямова. В докладе «Половая жизнь и физкультура» доктор Пинус, ссылаясь на данные анонимной анкеты, произведенной в 1924 году в Сталинграде среди 2000 подростков-комсомольцев, указал, что половая жизнь среди мужской молодежи начинается очень рано. Так, среди 16-летних рабочих и учеников ФЗУ 14,28% имели половые сношения, среди 17-летних — 32%, а среди учащихся других школ и служащих — 43%, в 18-летнем возрасте — 52% среди первых и 57% среди вторых. Такое ранее начало половой жизни является одной из главных причин нервных заболеваний среди подростков. Для переключения накапливающейся в организме подростка половой энергии физкультура может занять одно из первых мест.

Профессор Арямов в докладе «Половой вопрос и физкультура» указал, что половая энергия может быть превращена в высшие творческие процессы и в мышечную деятельность. Значение физкультуры заключается в том, что благодаря ей происходит равномерное развитие организма и, следовательно, здоровое, но не чрезмерное половое влечение.

После обмена мнениями конференция вынесла резолюцию, в которой указывается на необходимость учитывать оба доклада при составлении программы занятий по физкультуре.

О конференции по физкультуре писала в 1925 году газета «Труд».

Материал подготовил Алексей Алексеев