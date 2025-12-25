Российские исследователи развеяли мифы о пантюркизме

Пантюркистский проект Турции, продвигаемый через Организацию тюркских государств (ОТГ), разрушает общее информационное и языковое пространство России и стран СНГ, подрывает гуманитарную, идеологическую безопасность нашей страны и всего евразийского пространства. Освещению этого вызова и вариантов ответа на него посвящена коллективная монография «Мифологемы пантюркизма и безопасность России и Евразии в XXI веке», которую подготовил философский клуб «Цивилизационное будущее России» совместно с информационно-консалтинговым центром «Аксон» и Казанским инновационным университетом им. В. Г. Тимирясова. Презентация издания состоялась в Казани 23 декабря, ее провели сами авторы очерков, вошедших в сборник. «Ъ-Наука» выбрала ключевые тезисы из их выступлений.

«Скелеты в шкафу» пересматривают границы

Авторы монографии единодушны: современный, возрожденный пантюркизм — вовсе не локальная культурная инициатива (как это было в XIX веке), а системный проект влияния, встроенный в логику геополитических противников России. Как отметил в ходе презентации эксперт философского клуба «Цивилизационное будущее России», профессор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, доктор философских наук Олег Агапов, сегодня пантюркизм — инструмент НАТО, используемый в целях «сдерживания динамики развития Российской Федерации и выстраивания парадигмы русофобии».

По его словам, в целом современные панидеологии — это «скелеты в шкафу», которые в начале XXI века фактически обрели новую жизнь: после распада СССР их «вытащили из склепа», обновили и стали продвигать. Одну из таких идеологий — пантюркизм — Турция прямо сейчас пытается продвигать в том числе через Организацию тюркских государств, в которой помимо самой Турецкой Республики состоят четыре страны бывшего Советского Союза: Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан.

«Организация тюркских государств была во многом социокультурной, и наш МИД ранее это приветствовал. Но события последних трех-четырех лет показали, что очень сильной в ОТГ стала военная компонента. Фактически Турция начинает формировать свой военно-политический блок, в рамках которого классическим противником геополитическим становится как раз Российская Федерация»,— обращает внимание Агапов.

Он припомнил символическую карту «Тюркского мира», подаренную в ноябре 2021 года президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану лидером Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели, на которой к такому миру (читай — зоне влияния Турции) была отнесена значительная часть территории РФ, вплоть до Якутии.

Олег Агапов подчеркнул: Россия вовсе не против интеграции тюркских народов, а наоборот, очень многое для этого делает. В качестве практического примера он привел международную конференцию «Алтай — прародина тюрков», которая в целях развития славяно-тюркской общности ежегодно проводится в Алтайском крае. Прародиной тюрков регион является в буквальном смысле: именно там 1,5 тыс. лет назад сформировался Тюркский каганат и распространился древнетюркский (он же — орхоно-енисейский) язык.

Другой пример, который привел Агапов,— сама концепция многополярного мира, лежащая в основе внешней деятельности российского государства. Она «позволяет нам выйти на новый уровень интеграции, в частности на концепт всечеловеческого, это тоже из русской философии», отметил ученый.

Сокращение русского мира и продвижение НАТО

«Русский мир теряет позиции на постсоветском пространстве,— выразил ключевую тревогу создателей монографии исполнительный директор ИКЦ “Аксон”, кандидат исторических наук Олег Нуждин.— Мало кто 33 года назад мог предположить, что вырастет поколение в ряде стран, которые не будут знать русского языка».

В качестве примера эксперт привел активное навязывание Турцией своим партнерам по ОТГ нового алфавита на основе латиницы из 34 букв, переход на который был формально согласован на заседании организации в сентябре 2024 года. По словам Нуждина, Киргизия изначально не приняла эту инициативу, но Турция сама опубликовала на такой латинице Чингиза Айтматова и подарила сборник странам—участницам ОТГ.

«Вместе с утратой позиций русского языка уходят невидимые нити культурной и цивилизационной близости, которые долгие годы связывали народы бывшего СССР. Советская система образования создала мощный научный и технический фонд знаний. Сегодня при переходе на национальные языки постсоветские страны вынуждены квалифицированно перевести и адаптировать огромный массив литературы, что требует немалых усилий и времени, иногда попросту неподъемных. В чем же причина отказа постсоветских республик от двуязычия, позволяющих жить в большой русскоговорящей семье, которая насчитывает 250 млн человек? Ответ не может быть простым. Наши страны пережили в последние десятилетия непростой этап становления после распада нашей великой страны. И каждая республика получила свою независимость, которую она активно развивала»,— рассуждает эксперт.

«Попытки представить ОТГ как полноценную альтернативу интеграционным процессам с участием в России сегодня заслуживают нашего самого пристального внимания»,— заявил эксперт.

Организация тюркских государств как инструмент чуждых интересов

Старший эксперт ИКЦ «Аксон» по Турции и Ближнему Востоку Лия Фаррахова призвала рассматривать ОТГ «без отрыва от внешних партнеров Турции», среди которых как Вашингтон, так и Брюссель.

«В Европе Турция рассматривается как некий проводник, как прокси, если угодно. Это было видно по событиям в Сирии»,— отметила Фаррахова. Она подчеркнула, что, хотя формально как организация ОТГ существует с 2009 года (под названием Тюркский совет), на самом деле фактически работа по ее формированию началась еще в 1992-м, сразу же после распада Советского Союза.

Эксперт обратила внимание и на образовательный аспект проблемы: последние два-три года страны ОТГ выпускают общие учебники тюркской истории, географии и литературы, через которые молодое поколение взращивается на пантюркистских исторических нарративах.

Цифровой фронт

Суверенитет сегодня стал многомерным: речь идет не только о политическом, но и о технологическом, цифровом суверенитете, констатировал эксперт философского клуба «Цивилизационное будущее России», кандидат политических наук Сергей Спартак.

Он напомнил, что исторически в цифровом пространстве СНГ доминировала Россия, контролируя основные сервисы и инфраструктуру. При этом сегодня парадигма меняется: русский язык теряет роль «лингва франка» на постсоветском цифровом пространстве, на котором теперь утверждается мультиязычность. Это видно по сервисам крупнейших российских игроков, включая «Яндекс» и VK, которые сегодня имеют версии почти на сотне языков.

«На днях состоялась прямая линия с президентом, на которой Владимир Путин отметил, что цифровой суверенитет в России достигнут, наряду с Соединенными Штатами и Китаем. Не так давно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган тоже говорил об этом, что и Турция стремится и уже почти достигла своего цифрового суверенитета»,— обратил внимание Сергей Спартак.

Вызовом представляются недавно запущенные Анкарой платформы Next Social и Turanity. Первая позиционируется как турецкая мегаплатформа, которая заменит Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), вторая — как единая соцсеть для тюркоязычных пользователей со всего мира. По словам соавтора монографии, эти сервисы продвигают встроенные в них позитивные образы Организации тюркских государств, тюркской культуры.

«Это особые платформы, в которых заранее заложены оценки, что хорошо, что полезно, а что лишнее»,— констатирует Спартак.

По его словам, важным представляется не допустить перетекания пользователей из СНГ в такие сервисы, продвигая российскую экосистему приложений. Ключевым преимуществом России он называет лидерство страны в сфере искусственного интеллекта, а также возможности наших алгоритмических систем. Они могут стать эффективным инструментом противостояния цифровой экспансии пантюркизма, если будут нести не исключительно коммерческий, но «ценностный» характер, то есть способствовать продвижению российской позиции и нашего культурного кода.

Экскурс в историю

Историческую и концептуальную основу пантюркизма раскрыл в своем выступлении доцент Уфимского университета науки и технологий, кандидат философских наук Рустем Вахитов, специалист по русскому евразийству. Он подчеркнул неочевидный, но красноречивый тезис: «пантюркизм не имеет никакого отношения к традиционной культуре тюркских народов», в том числе ни к турецкой культуре (в рамках которой он, собственно, и возник), ни к татарской. По словам Рустема Вахитова, пантюркизм был сконструирован «как своего рода калька пангерманизма».

Вахитов позволил себе исторический экскурс — припомнил философов, стоявших за идеей «большой германской нации», которая явилась миру в период активного строительства в Европе. Во что эта идея развилась и чем это кончилось хорошо известно, 80-летие этого события торжественно отмечали в 2025 году на 9 мая.

Пантюркизм же, как сообщил Вахитов, создали те, кто в середине XIX века писал первые учебники турецкого языка и составлял турецкие исторические хроники, то есть фактически конструировал турецкую нацию («в отличие от народов нации именно конструируются, создаются», пояснил ученый). Первыми идеологами пантюркизма были младотурки, одним из результатов их деятельности стали «ужасы, которые происходили в Закавказье» — геноцид армян, греков и ассирийцев на территориях, подконтрольных Османской империи.

Развитие изначального пантюркизма оказалось пресечено со становлением советской власти, теперь же «мы наблюдаем возрождение и продвижение этих идей в Турции, причем продвижение очень хитрое», отмечает Рустем Вахитов. По его словам, осуществляется оно «не как в 1918–1920 годах», когда младотурки в Центральной Азии боролись с большевиками, а «под видом международных организаций, проектов и так далее».

По мнению ученого, альтернативой панидеологиям, деструктивным по своей природе (из-за чего, как показала практика, получая развитие, они скатываются в нацизм), является Евразийский проект, основанный не на национализме и «языковом родстве», а на единстве «географического мира», «общей исторической судьбе» народов.

«Мы совершенно не против культурных контактов с тюркскими народами. Но на основе этих культурных контактов никаких политических конструкций в принципе не получается. Потому что политическая конструкция возникает на основе мест развития, на основе географических миров, где отношения между народами проверены тысячелетним сосуществованием. Об этом говорит евразийская критика пантюркизма»,— отметил Рустем Вахитов.

