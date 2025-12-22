Подарки на праздник

Неделя приятных сюрпризов от УК «Архыз» и Спортмастера PRO

Фото: Пресс-служба курорта «Архыз»

Курорт Архыз запустил праздничную акцию совместно со Спортмастером, предлагая гостям 5000 бонусов для покупки горнолыжного снаряжения.

Акция проводится с 22 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Спортмастера. Начисление бонусов происходит в течение двух недель после регистрации.

Полученными баллами можно оплатить до 30% стоимости покупки при условии, что суммарная скидка не превышает 50%. Один бонус равен одному рублю.

В этом сезоне инструкторы школы курорта «Три вершины» тестируют новую коллекцию Volkl в рабочих условиях. Гости могут записаться на занятия, чтобы улучшить технику катания и получить рекомендации по выбору экипировки от специалистов.

Подробная информация об условиях акции доступна на сайте www.sportmaster.ru

Рекламодатель ООО "УК Архыз", г. Москва вн. тер .г. Муниципальный округ Пресненский, ул. Тестовская, д.10, ОГРН 1220900002179

https://resort-arkhyz.ru/