В Черноземье 24 декабря ожидается морозная и солнечная погода, до –18°C

В среду, 24 декабря, жителей Черноземья ожидает морозная и солнечная погода. Температура будет варьироваться от –7°C до –18°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от –11°C до –13°C. В течение дня будет морозно и солнечно. Ветер северо-западный и западный, до 6 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от –10°C до –14°C, а порывы ветра будут до 7 м/с. Ожидается морозная и солнечная погода.

В Курске утром температура воздуха составит –14°C, днем поднимется до –11°C, вечером понизится до –12°C, а ночью будет –10°C. На протяжении всего дня будет морозно и облачно. Ветер до 7 м/с.

В Липецке также будет морозная и облачная погода. Утром температура воздуха составит –15°C, днем будет –12°C, вечером повысится до –11°C, а ночью — до –8°C. Северо-западный и западный ветер с порывами до 9 м/с.

В Орле в течение дня будет морозно и облачно. Утром температура воздуха составит –14°C, днем будет –11°C, вечером повысится до –9°C, а ночью — до –7°C. Ветер — до 9 м/с.

В Тамбове ожидается холодная и пасмурная погода. Утром температура составит –18°С, а ночью поднимется до –10°С. Ветер с порывами до 6 м/с.

Алина Морозова