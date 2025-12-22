Нововоронежская АЭС досрочно выработала плановые 27,9 млрд кВтч
27,7 млрд кВтч выработала в 2025 году Нововоронежская АЭС, досрочно выполнив государственное задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщили на предприятии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Тем самым Нововоронежская АЭС предотвратила более 17,9 млн т выбросов парниковых газов в эквиваленте СО2 в расчете на аналогичный объем электроэнергии, вырабатываемый угольной генерацией.
«В этом году мы отлично справились с ремонтной кампанией, выпустив два энергоблока с планово-предупредительного ремонта раньше срока»,— отметил директор АЭС Владимир Поваров. Среди знаковых событий он выделил продление лицензии энергоблока № 5.
На долю Нововоронежской АЭС приходится 92% производства всех электростанций области. НВАЭС полностью покрывает потребности региона — более 20 крупных предприятий и 2,5 млн жителей — в электроэнергии, а также 91% потребности города Нововоронежа в тепле.
Подробнее о продлении срока службы пятого энергоблока — в публикации «Ъ-Черноземье».