Нововоронежская АЭС досрочно выработала плановые 27,9 млрд кВтч

27,7 млрд кВтч выработала в 2025 году Нововоронежская АЭС, досрочно выполнив государственное задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщили на предприятии.

Тем самым Нововоронежская АЭС предотвратила более 17,9 млн т выбросов парниковых газов в эквиваленте СО2 в расчете на аналогичный объем электроэнергии, вырабатываемый угольной генерацией.

«В этом году мы отлично справились с ремонтной кампанией, выпустив два энергоблока с планово-предупредительного ремонта раньше срока»,— отметил директор АЭС Владимир Поваров. Среди знаковых событий он выделил продление лицензии энергоблока № 5.

На долю Нововоронежской АЭС приходится 92% производства всех электростанций области. НВАЭС полностью покрывает потребности региона — более 20 крупных предприятий и 2,5 млн жителей — в электроэнергии, а также 91% потребности города Нововоронежа в тепле.

