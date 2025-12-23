Канделаки Тинатин Гивиевна

Родилась 10 ноября 1975 года в Тбилиси. Окончила факультет международных отношений РГГУ в 2008 году. С 2002 по 2015 годы была ведущей и продюсером разных передач: ток-шоу «Детали» на телеканале СТС, программы «Разворот» и «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы», «Нереальная политика» — на НТВ и «Рен ТВ», также продюсировала проект «Инфомания» на телеканале СТC и шоу «Самый умный». В 2015 году стала генеральным продюсером федерального спортивного телеканала «Матч ТВ».

В 2021 году заняла должность заместителя генерального директора «Газпром-медиа холдинга», где продолжила отвечать за развитие «Матч ТВ», а также курировать деятельность развлекательных телеканалов компании.