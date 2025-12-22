«Стороны обозначили красные линии»

Наблюдается медленный прогресс — так замглавы МИД Сергей Рябков охарактеризовал диалог между Россией и США. Что касается украинского урегулирования, по словам замминистра, на этот счет есть серьезные вопросы. Между тем в Кремле сообщили, что спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев завершил переговоры с американской стороной в Майами и в ближайшее время представит Владимиру Путину результаты. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет больших сенсаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Переговоры в солнечном американском Майами завершились. Результат оценивается как продуктивный и конструктивный. Сразу можно сказать, что конкретики нет никакой, преобладают исключительно общие фразы вроде приверженности всех участников мирному урегулированию и так далее. Американцы поочередно встречались с российской и украинской делегациями. Между собой последние, судя по всему, никак не контактировали. Россию представлял спецпредставитель Кирилл Дмитриев, Украину — секретарь Совбеза Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Со стороны США — Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер и относительно новое лицо — Джош Грюнбаум. Его должность звучит как комиссар федеральной службы закупок, однако в переговорном процессе он скорее участвует как эксперт по сложным сделкам или, как принято говорить, слияниям и поглощениям. С украинской стороной он работал, а вот с российской — впервые.

Из этого нетрудно сделать вывод, что среди прочего обсуждались некие серьезные экономические вопросы. В этом можно увидеть оптимистичный поворот: собственно, военное урегулирование участники пытаются вернуть на экономические рельсы и все-таки договориться о неких сделках, о чем так любит говорить Дональд Трамп. В общем и целом в мирном урегулировании, если такое есть, возникла пауза. Возможно, будет еще один переговорный раунд, об этом также говорится, но официальной информации на этот счет нет. Судя по заявлениям Кремля, в Москве не согласны с теми поправками, которые внесли Киев и Европа.

Результат на самом деле есть — стороны обозначили свои красные линии, за которые они заступать не могут. Таким образом, мяч вернули Дональду Трампу: ему решать, как быть дальше и как себя вести. Дедлайн, если кто забыл, установлен до 25 декабря, то есть остается совсем немного времени. Нужно еще отметить, что президенту Соединенных Штатов нынче приходится непросто: здесь не только опубликованные файлы Эпштейна, но и в целом графа достижений не особенно пополняется, а противники норовят вставлять палки в колеса.

Можно обозначить как прорыв само наличие российско-американского диалога, однако он не может продолжаться бесконечно. Возможно, Уиткофф в очередной раз приедет в Москву, пройдется по ресторанам, если память не изменяет, это будет уже седьмой по счету раз. Можно ситуацию представить так: Россия не в изоляции — мы на равных говорим с Америкой назло неконструктивной Европе, которая все пытается строить козни. А результат рано или поздно будет, главное — продолжать диалог. Может быть и так — это называется «взять измором».

Дмитрий Дризе