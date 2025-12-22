В МГЮА сообщили о противоэпидемических мероприятиях в общежитии

Московский государственный юридический университет имени Кутафина (МГЮА) проводит противоэпидемические мероприятия по предписанию территориального отдела Роспотребнадзора по Москве, сообщили в пресс-службе вуза. Поводом стало подозрение на заболевание у одного из студентов, при этом диагноз на данный момент не подтвержден.

В общежитии университета реализуется полный комплекс предусмотренных мер. В их числе — дезинфекция помещений, личных вещей и постельных принадлежностей, а также медицинское обследование проживающих студентов и сотрудников.

«Указанные мероприятия не являются экстраординарными и проводятся строго в соответствии с установленными требованиями, применяемыми во всех аналогичных случаях», — отметили в вузе (цитата по «РИА Новости»).