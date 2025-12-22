Щебеночный завод в Реже выплатил более 15 млн рублей долга по зарплате

Режевская городская прокуратура добилась погашения долга по зарплате перед сотрудникам АО «Щебеночный завод», сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской область. Общая сумма задолженности составляла более 15 млн руб.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что предприятие не выплачивало заработную плату сотрудникам с октября по ноябрь 2025 года.

Для защиты трудовых прав прокурор направил генеральному директору завода предписание об устранении выявленных нарушений федерального законодательства. После этого руководство предприятия полностью выплатило зарплату сотрудникам и погасило задолженность. Кроме того, работникам выплатили денежную компенсацию за задержку заработной платы, сообщили в прокуратуре.

АО «Щебеночный завод» по данным сайта rusprofile зарегистрировано в 2021 году в Екатеринбурге. Компания занимается добычей строительного камня и других нерудных материалов. Единственным собственником завода выступает юридическое лицо — ООО «УТЭГ», учредителями которого являются Сергей Мазуркевич (99% доли) и Дмитрий Федотов (1% доли). В 2024 году выручка завода составила 658,4 млн руб., увеличившись на 36% по сравнению с предыдущим годом. Убыток в 2024 году составил 166,4 млн руб.

Полина Бабинцева