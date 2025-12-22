Пашинян: в «Маршруте Трампа» много связанных с Россией нюансов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для реализации транспортного проекта «Маршрут Трампа» необходимо обсудить нюансы, затрагивающие Россию. На встрече с президентом России Владимиром Путиным он предложил поговорить об этих вопросах.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сейчас у нас идут еще и очень конструктивно двусторонние переговоры с США по поводу начала исполнения и строительства дороги TRIPP. Это действительно очень большие и содержательные изменения в нашем регионе. Тут есть много нюансов, касающихся наших двусторонних отношений с Российской Федерацией. Сегодня, я думаю, очень хороший повод все это обсудить»,— сказал Никол Пашинян.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что Никол Пашинян на прошлой встрече лидеров упомянул о необходимости поработать над логистическими вопросами: восстановление старых и создание новых маршрутов. Господин Пашинян говорил, что просил российских партнеров срочно восстановить участки железной дороги на армянской территории, ведущие к границам с Азербайджаном и Турцией. Системы железнодорожного транспорта Армении находятся в управлении дочерней структуры РЖД — «Южно-Кавказской железной дороги».

Декларация о создании «Маршрута Трампа» была подписана лидерами Армении, США и Азербайджана 8 августа во время встречи в Белом доме. Система транспортных коммуникаций протяженностью 42 км пройдет через Сюникскую область на юге Армении. Предполагается, что управлять маршрутом будет частная американская компания.

Лусине Баласян