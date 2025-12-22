Страховщики назвали самые часто заменяемые автозапчасти в России

Самыми востребованными запчастями для автомобилей всех марок в России являются бамперы, капоты и фары. Об этом сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на пресс-конференции по итогам года в автостраховании.

По его словам, частота замен варьируется от 15 — 17 тыс. позиций по продукции АвтоВАЗа до 5 — 7 тыс. по наиболее популярным иномаркам. С начала 2025 года средний рост страховых выплат по запчастям составил 4,5%.

«По наиболее популярным маркам рост составил: ВАЗ +5,5%, Toyota +4,9%, KIA +6,6%, Volkswagen +13,9%, Hyundai +9,7%, Renault +10,5%», — сказал господин Уфимцев (цитата по «РИА Новости»). Лишь по двум маркам, Ford и Mazda, зафиксировано снижение выплат на 0,4% и 1,8% соответственно.

Глава РСА подчеркнул, что страховщиков интересуют не цены «сами по себе», а совокупный объем выплат в составе страхового возмещения. Для оценки используются не только ценовые показатели, но и статистика частоты замен, что позволяет достаточно точно отслеживать динамику и формировать прогнозы.