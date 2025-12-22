Биометрия высокого полета

Пройти на посадку в самолет можно будет без паспорта — бумажные документы заменит биометрия. На предполетном досмотре в петербургском Пулково уже поставили турникеты для распознавания лиц. Первыми технологией смогут воспользоваться клиенты «Аэрофлота». Как сообщили “Ъ FM” в Центре биометрических технологий, проект запустят во второй половине 2026-го. Для этого пассажирам нужно будет заранее зарегистрироваться на сайте авиакомпании, а также в сервисе «Мигом». Последний работает на базе Единой биометрической системы от «Госуслуг».

Вскоре к проекту присоединятся и другие аэропорты вместе с перевозчиками, говорит главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин: «Сейчас сотрудник авиакомпании проверяет паспорт и посадочный талон на предполетном досмотре и на гейте. Использование биометрии избавляет от необходимости проверять паспорт.

Это сократит штат и, самое главное, очереди, ведь процесс происходит намного быстрее, примерно как в метро. И тогда увеличится время, которое пассажир находится уже в "чистой зоне", где он может зайти в магазины, пообедать в ресторане — потратить деньги и принести аэропорту неавиационные доходы. Могут ли другие авиакомпании последовать примеру "Аэрофлота"? В Пулково заявляли, что готовы запустить систему для любых авиакомпаний. В других аэропортах это тоже можно сделать можно, потому что уже сейчас используется электронный контроль, где вы можете пройти по QR-коду без бумажного посадочного талона, соответственно, там же легко делать биометрию».

Впрочем, с таким мнением согласны не все опрошенные “Ъ FM” эксперты. В России люди традиционно не доверяют биометрическим технологиям. Кроме того, мировая практика показывает, что бумажные документы — более надежная форма контроля, говорит председатель союза пассажиров России Кирилл Янков: «В мировой практике биометрия широко используется в авиации, но не отдельно от паспорта, а вместе с ним. То есть вы подносите бумажный документ к сканеру, смотрите в объектив и прикладываете пальцы для отпечатка, а система выдает вам посадочный талон на рейс. Это используется в мировой практике и на пограничном контроле.

Думаю, что система теоретически применима и в авиации. Вопрос заключается, во-первых, в желании пассажиров официально сдавать изображение своего лица, многие делать этого не будут. И есть другое опасение, связанное с тем, что совершенствуются не только технологии распознавания лиц, но и гримирования. Любители кино знают, как можно превратить артиста в какую-то историческую личность так, что не отличишь».

“Ъ FM” направил запрос в «Аэрофлот» и ждет ответа. Технологию прохода на посадку по биометрии тестируют и на железной дороге. Как сообщили в РЖД, такая опция станет доступна пассажирам в начале 2026 года.

Никита Путятин