Приключения с продолжением

ТЮЗ

«Летучий корабль 2.0. Новогоднее продолжение»

Праздничная постановка Владимира Червякова адресована прежде всего постоянным зрителям ТЮЗа — ну, или как минимум тем, кто уже видел на его сцене «Летучий корабль». В продолжении нам обещают рассказать, что случилось с Иваном и Забавой после счастливого финала той сказки. Интрига знатная: Полкан решил стать царем, а корабль перестал летать! Спасти сказку, как водится, героям надо успеть до боя курантов. Кроме любимых персонажей зрителей ждут знакомые песни, раскрашивающие теплыми воспоминаниями разные повороты сюжета.

Когда: 20 декабря — 6 января

6+

Театр кукол

«Лошадка для Деда Мороза»

Кроме традиционных зимних хитов «Морозко» и «Снежинка» в репертуаре Театра кукол ежегодно появляются новые, рассчитанные только на каникулы постановки для малышей и для ребят постарше. «Лошадка для Деда Мороза» — для первых. Это история из жизни бродячего цирка о том, как один маленький и неуклюжий конек Ушастик спасает звезд большой арены — коней Цезаря, Адониса и Тиберия, а заодно и Деда Мороза, оставшегося в новогоднюю ночь без своей упряжки.

Когда: 18 декабря — 11 января

2+

«По следам новогодних игрушек»

Еще один новогодний сюжет о том, как важно верить в себя даже самым маленьким, со сказочным погружением в театральное закулисье. Отважный мышонок живет в театре, знает здесь каждый уголок, и это помогает ему спасти потерявшиеся игрушки, которые заскучали, спрыгнули с новогодней елки и отправились искать приключения. И снова чудесное спасение гарантировано.

Когда: 13 декабря — 11 января

3+

Центр театрального мастерства

«Тайна старого дома. Часть 2»

Продолжение прошлогодней истории в новом жанре — сказочного детектива. Год назад таинственные пространства «Нижполиграфа» маленькие зрители исследовали вместе с мастером игрушек и его дочкой, а в этот раз, как будто много лет спустя, — с папой-сыщиком, которому надо найти пропавшую маму-продавщицу магазина игрушек. Сопровождать поиски снова будут многочисленные волшебные духи. Автор текста — снова Петр Вяткин (он называет постановку «волшебным семейным нуаром»), режиссер — Владимир Золотарь.

Когда: 21 декабря — 10 января

6+

«Комедiя»

«Дед Мороз и… Африка?»

Постановка с аллюзиями к любимым сказкам К. Чуковского. Новогодние приключения перемещаются в жаркую Африку: местные зверята никогда не видели зимы, но хотят узнать, что такое настоящий Новый год. Звери из зимнего леса готовы им помочь, но все, как обычно, портят лиса и волк. В Африке свои порядки и свой злодей — конечно, Бармалей. Но Дед Мороз и Снегурочка в конце одни на всех — единственные и неповторимые.

Когда: 20 декабря — 8 января

0+

«Разноцветный город»

Каждый год на малой сцене «Комедiи» режиссер Ирина Чернышова ставит интерактивную сказку, которая разворачивается перед детьми на расстоянии вытянутой руки и, как правило, дает повод поговорить потом о чем-то большем, чем новогодние чудеса. Для маленьких зрителей предусмотрено всего два ряда (билеты начинают раскупать уже в октябре), а это значит, им предстоит полное погружение в волшебство. В этом году постановка посвящена эмоциям и чувствам: в Разноцветном городе, где волшебный художник с помощью цветного маятника смешивает разные краски и раскрашивает все не только снаружи нас, но и внутри, вдруг кто-то останавливает весь процесс и все становится серым, а вместо счастья и радости приходит безразличие.

Когда: 23 декабря — 10 января

5+

«Вера»

«Путешествие „Голубой стрелы“»

На основной сцене театра режиссер Андрей Богданов поставил сказку по мотивам известной рождественской истории Джанни Родари. Плюшевая собачка Кнопка и другие обитатели магазина игрушек на поезде «Голубая стрела» отправляются в опасное путешествие на встречу с бедными ребятишками, которые ждут-не дождутся подарков — знакомый сюжет в новом прочтении с обязательными чудесами в исполнении хозяйки лавки с игрушками.

Когда: 15 декабря — 7 января

6+

«Сказка-раскраска»

Интерактивный праздник для малышей 3-5 лет в малом зале театра. На этот раз сюжет построен вокруг приключений котенка Мяу и щенка Гау, которые однажды обнаружили, что стали белыми — и побелело все вокруг, даже трава на поляне. Юные зрители вместе с родителями будут помогать искать краски. А после спектакля предусмотрен традиционный хоровод вокруг елки, игры, общение с Дедом Морозом и Снегурочкой, а еще игрушка в подарок каждому.

Когда: 20 декабря — 7 января

0+

Кремлевский концертный зал

«Дед Мороз, вернись!»

В рамках традиционного музыкального представления в филармонии в этом году зрителям обещают симфо-рок-концерт и, как всегда, лихо закрученный сюжет с исчезнувшим Дедом Морозом и поисками выпавшего из вертолета загадочного груза. Еще одна трогательная традиция филармонии — участие в постановке юных артистов из творческих коллективов города, поддержать которых в зал приходят целыми семьями. На этот раз в представлении задействованы воспитанники школы-студии ансамбля народной песни и танца «Любава». После спектакля в фойе организуют большой хоровод вокруг елки.

Когда: 26 декабря — 6 января

0+