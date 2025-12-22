В Ростовской области продлен запрет на использование тяжелой пиротехники

На Дону продлен запрет на использование тяжелой пиротехники — со второго по пятый класс опасности (ракеты, салюты, фестивальные шары). Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь. Ограничения были введены в декабре 2023 года.

«В этом году воздержитесь от использования пиротехники. Ее запуски мешают работе наших систем ПВО, могут создавать панику и пугать людей, особенно детей и пожилых, ведь обстановка в регионе остается напряженной»,— обратился губернатор к жителям региона.

Юрий Слюсарь попросил проявлять сознательность и взаимную заботу.

Наталья Белоштейн