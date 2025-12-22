На базе вуза в Ростове открыли проектный офис для подготовки ИТ-специалистов

Южный университет (ИУБиП, в Ростове-на-Дону) совместно с индустриальным партнером — компанией «Мадригал» открыл общегородской студенческий проектный офис «ИT-кузня». Об этом «Ъ-Ростов» рассказал гендиректор ООО «Мадригал-лаборатория» Марк Березкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Ростовского областного отделения «Опоры России» Вадим Мирошниченко (в центре), заместитель генерального директора компании «Мадригал» Антон Никогда (справа) и генеральный директор компании «Мадригал Лаборатория» Марк Березкин на вручении премии «Твердые знаки-2025»

По словам топ-менеджера, основная задача проекта — подготовить кадры для цифровой экономики региона и дать возможность студентам на практике реализовать свои идеи. «Предлагаем студентам ИТ-специальностей, а также будущим психологам, юристам и экономистам совместно работать над различными цифровыми проектами: от программ для БПЛА, которые применяются в различных отраслях экономики до создания цифровых финансовых инструментов», — пояснил господин Березкин.

Он добавил, что работа в таком проектном офисе подразумевает не выполнение поставленных задач и разработку партнерских проектов, а работу студентов над собственными идеями под руководством опытных наставников. «Это первая такая инновационная площадка в регионе, где объединяется не только индустриальный партнер, которым мы выступаем, и университет, но и студенты с их проектами. Мы не пытаемся искать себе кадры. Мы ищем и находим проекты, готовы их финансировать и давать ресурсы на развитие», — подчеркнул Марк Березкин.

По мнению ректора Южного университета Имрана Акперова, существующая система образования и подготовки специалистов исчерпала свои возможности. «Поэтому вуз постоянно ищет новые технологии и инструменты для повышения эффективности подготовки кадров. Создание у нас такой платформы поможет сделать качественный скачок в системе подготовки кадров», — резюмировал господин Акперов.

Таким образом, у проекта ГК «Мадригал» серьезная социальная направленность. Это подтвердил и экспертный совет региональной бизнес-премии «Твердые знаки-2025», в который вошли 20 известных на Дону лидеров мнений. По единогласному решению экспертов компания с проектом «Открытие на базе Южного университета (ИУБиП) городского проектного офиса “ИТ-КУЗНЯ”» победила в номинации «Лучший социальноориентированный проект».

Мария Иванова