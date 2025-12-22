Вечное барокко, библейская поэзия и «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Куда сходить в Нижнем Новгороде с 22 по 28 декабря
Совсем скоро наступит Новый год. На последней неделе уходящего года в Нижнем Новгороде пройдут лекции о поэзии, обсуждения книг и фильмов, концерты классической и новогодней музыки. В городе откроется выставка об искусстве барокко и начнется сезон «Щелкунчика». О наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».
Встреча «Как читать библейскую поэзию» (16+)
Где: католический храм на улице Студеная, 10Б
Когда: 19:00 23 декабря, вторник
Бесплатно, по регистрации
Двор католического прихода Церкви успения девы Марии
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Администратор культурной программы храма Александр Баранов расскажет, что роднит библейских авторов с поэтами-модернистами, где в Библии поэзия, если там нет рифмы, и какой библейский текст стал хитом дискотеки 1970-х.
Концерт «Гитара при свечах. Танго» (12+)
Где: культурное пространство «Проект 56» на улице Большая Печерская, 56
Когда: 19:00 23 декабря, вторник
Стоимость билетов: 1 тыс. руб.
В этот вечер прозвучат мелодии аргентинских композиторов Астора Пьяццоллы и Максимо Диего Пухоля. Их музыку исполнят гитаристы Алексей Петропавловский, Валентина Лимонова, Наталья Филиппова, Анна Киричкова и домрист Ирина Рогова, танго станцуют Ирина Швецова и Анатолий Полтанов.
Спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки» (6+)
Где: ДК «Красное Сормово» на Юбилейном бульваре, 32
Когда: 18:30 23 и 24 декабря (вторник и среда)
Стоимость билетов: от 1,5 до 2,6 тыс. руб.
Спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Фото: Московский драматический театр имени С. А. Есенина
Комедию с элементами фантасмагории представят актеры Московского драматического театра имени С. А. Есенина. В центре сюжета — кузнец Вакула, сердце которого покорила красавица Оксана. Герой готов ради возлюбленной на все, но его отважное путешествие обернется встречей с мистическими силами. Луна исчезнет, вьюга скроет все вокруг, а легенды превратятся в пугающую реальность.
Мастер-класс «Тайны природной воды» (12+)
Где: общественное пространство «Гараж» на улице Октябрьская, 35
Когда: 18:00 24 декабря, среда
Бесплатно, по регистрации
Представитель Всероссийского общества охраны природы Дмитрий Архипов расскажет, чем отличается вода из разных природных источников и что скрывается за ее прозрачностью, а также научит оценивать качество воды с помощью простых экспериментов и наблюдений.
Балет «Щелкунчик» (0+)
Где: Нижегородский театр оперы и балета на улице Белинского, 59
Когда: 24-28, 30-31 декабря; 2-6 января
Стоимость билетов: от 1 до 10 тыс. руб.
Балет «Щелкунчик»
Фото: Нижегородский театр оперы и балета
В новогодние праздники нижегородский оперный театр будет показывать балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в хореографии Василия Вайнонена. На сцене оживет рождественская история о том, как маленькая девочка с отважным сердцем сумела разрушить чары злого волшебника и спасти прекрасного Принца-Щелкунчика.
Выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» (0+)
Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля)
Когда: с 25 декабря 2025 года по 29 марта 2026 года
Стоимость билетов: 300–500 руб.
Ян ван Бейлерт. Лютнист. 1620-е. ГМИИ им. А.С. Пушкина
Фото: предоставлено Арсеналом
Экспозиция выставки выстраивается как своеобразный диалог между эпохами, позволяя проследить связь мотивов искусства XVII–XVIII столетий и современности. В одном пространстве встречаются произведения мастеров прошлого — Рембрандта, Яна ван Бейлерта, Антониса ван Дейка, Джузеппе Галли Бибиены, Стефано делла Беллы — и работы современных российских художников, вдохновленные эстетикой барокко.
Концерт «Новый год на Стрелке» (12+)
Где: Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж
Когда: 19:00 25 декабря, четверг
Стоимость билетов: 4 и 5 тыс. руб.
Солисты Нижегородского театра оперы и балета и Нижегородский русский народный оркестр под управление Бориса Схиртладзе исполнят «Колыбельную» из мультфильма «Умка», фрагменты опер «Ромео и Джульетта», «Сказки Гофмана» и оперетт «Прекрасная Галатея», «Сильва», «Летучая мышь», «Джудитта», «Моя прекрасная леди». Также со сцены прозвучат саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Три дня в Москве», «Чародеи», «Карьера Димы Горина», «31 июня», «Русское поле», «Не может быть», «Иван Васильевич меняет профессию».
Концерт «Новогодний хоровод» (12+)
Где: планетарий имени Г.М. Гречко на улице Революционная, 20
Когда: 19:00 25, 26 и 29 декабря
Стоимость билетов: от 1 до 1,8 тыс. руб.
Камерный хор «Нижний Новгород» под руководством Ивана Стольникова исполнит «Песенку о снежинке» и «Три белых коня» из фильма «Чародеи», «Песенку о медведях» из «Кавказской пленницы», «Звенит январская вьюга» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», «Вагончики» из «Иронии судьбы», «В лесу родилась елочка» и другие новогодние песни.
Лекция «Бродский каждый год писал рождественские стихи?» (12+)
Где: площадка «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1
Когда: 14:30 27 декабря, суббота
Бесплатно, по регистрации
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Филолог Полина Зюкова расскажет, почему скептик Иосиф Бродский ежегодно возвращался к теме Рождества, как в этих стихах проступает «метафизика календаря» и почему для поэта-изгнанника темы дома, чуда и начала стали важными и даже спасительными.
Мастер-класс по созданию новогодних венков
Где: цветочный магазин «Парник» на улице Алексеевская, 18
Когда: 17:00 27 декабря, суббота
Стоимость билетов: 3,9 тыс. руб.
Фото: Светлана Фескова, Коммерсантъ
Участники смогут сделать лохматые зимние украшения из разного вида хвои, хлопка, ягод, шишек и других материалов.
Показ фильма Джима Джармуша «Кофе и сигареты» с обсуждением (18+)
Где: арт-пространство «Кинофактура» в «Нижполиграфе» на улице Варварская, 32
Когда: 13:00 28 декабря, воскресенье
Вход свободный
Кадр из фильма «Кофе и сигареты» / Coffee and Cigarettes (2003). Режиссер Джим Джармуш
Фото: дистрибьютор United Artists
Фильм представляет собой сборник из 11 черно-белых короткометражек, снятых Джимом Джармушем в течение 17 лет (с 1986 по 2003 год). Это размышление о человеческом общении, где сюжет каждой новеллы разворачивается за столиком с чашкой кофе и сигаретой. Герои спорят, обсуждают странные идеи или курят в неловкой тишине. Участники встречи в «Кинофактуре» смогут посмотреть фильм и обсудить увиденное.
Выступление сербского музыканта Ивана Зеца на фестивале Pianissimo (12+)
Где: Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж
Когда: 17:00 28 декабря, воскресенье
Стоимость билетов: от 1 до 3 тыс. руб.
Фестиваль фортепианных концертов Pianissimo призван познакомить публику с молодыми исполнителями. На третьем концерте зимнего цикла Иван Зец исполнит «Сонату №16 ля минор» Франца Шуберта и «Крейслериану» Роберта Шумана.
Обсуждение романа Евгения Водолазкина «Авиатор» (18+)
Где: площадка «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1
Когда: 17:00 28 декабря, воскресенье
Бесплатно, по регистрации
Роман «Авиатор» Евгения Водолазкина
Фото: предоставлено пресс-службой КИНОТВ
Участники обсудят роман Евгения Водолазкина «Авиатор» 2016 года и его экранизацию 2025 года. Главный герой произведения — Иннокентий Платонов, человек из начала XX века, который очнулся на больничной койке в 1999 году после научного эксперимента, полностью забыв, кто он, и пытаясь сложить обрывки прошлого в цельную картину с помощью дневника.