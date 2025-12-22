Вечное барокко, библейская поэзия и «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Совсем скоро наступит Новый год. На последней неделе уходящего года в Нижнем Новгороде пройдут лекции о поэзии, обсуждения книг и фильмов, концерты классической и новогодней музыки. В городе откроется выставка об искусстве барокко и начнется сезон «Щелкунчика». О наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Встреча «Как читать библейскую поэзию» (16+)

Где: католический храм на улице Студеная, 10Б

Когда: 19:00 23 декабря, вторник

Бесплатно, по регистрации

Администратор культурной программы храма Александр Баранов расскажет, что роднит библейских авторов с поэтами-модернистами, где в Библии поэзия, если там нет рифмы, и какой библейский текст стал хитом дискотеки 1970-х.

Концерт «Гитара при свечах. Танго» (12+)

Где: культурное пространство «Проект 56» на улице Большая Печерская, 56

Когда: 19:00 23 декабря, вторник

Стоимость билетов: 1 тыс. руб.

В этот вечер прозвучат мелодии аргентинских композиторов Астора Пьяццоллы и Максимо Диего Пухоля. Их музыку исполнят гитаристы Алексей Петропавловский, Валентина Лимонова, Наталья Филиппова, Анна Киричкова и домрист Ирина Рогова, танго станцуют Ирина Швецова и Анатолий Полтанов.

Спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки» (6+)

Где: ДК «Красное Сормово» на Юбилейном бульваре, 32

Когда: 18:30 23 и 24 декабря (вторник и среда)

Стоимость билетов: от 1,5 до 2,6 тыс. руб.

Комедию с элементами фантасмагории представят актеры Московского драматического театра имени С. А. Есенина. В центре сюжета — кузнец Вакула, сердце которого покорила красавица Оксана. Герой готов ради возлюбленной на все, но его отважное путешествие обернется встречей с мистическими силами. Луна исчезнет, вьюга скроет все вокруг, а легенды превратятся в пугающую реальность.

Мастер-класс «Тайны природной воды» (12+)

Где: общественное пространство «Гараж» на улице Октябрьская, 35

Когда: 18:00 24 декабря, среда

Бесплатно, по регистрации

Представитель Всероссийского общества охраны природы Дмитрий Архипов расскажет, чем отличается вода из разных природных источников и что скрывается за ее прозрачностью, а также научит оценивать качество воды с помощью простых экспериментов и наблюдений.

Балет «Щелкунчик» (0+)

Где: Нижегородский театр оперы и балета на улице Белинского, 59

Когда: 24-28, 30-31 декабря; 2-6 января

Стоимость билетов: от 1 до 10 тыс. руб.

В новогодние праздники нижегородский оперный театр будет показывать балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в хореографии Василия Вайнонена. На сцене оживет рождественская история о том, как маленькая девочка с отважным сердцем сумела разрушить чары злого волшебника и спасти прекрасного Принца-Щелкунчика.

Выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» (0+)

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля)

Когда: с 25 декабря 2025 года по 29 марта 2026 года

Стоимость билетов: 300–500 руб.

Экспозиция выставки выстраивается как своеобразный диалог между эпохами, позволяя проследить связь мотивов искусства XVII–XVIII столетий и современности. В одном пространстве встречаются произведения мастеров прошлого — Рембрандта, Яна ван Бейлерта, Антониса ван Дейка, Джузеппе Галли Бибиены, Стефано делла Беллы — и работы современных российских художников, вдохновленные эстетикой барокко.

Концерт «Новый год на Стрелке» (12+)

Где: Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж

Когда: 19:00 25 декабря, четверг

Стоимость билетов: 4 и 5 тыс. руб.

Солисты Нижегородского театра оперы и балета и Нижегородский русский народный оркестр под управление Бориса Схиртладзе исполнят «Колыбельную» из мультфильма «Умка», фрагменты опер «Ромео и Джульетта», «Сказки Гофмана» и оперетт «Прекрасная Галатея», «Сильва», «Летучая мышь», «Джудитта», «Моя прекрасная леди». Также со сцены прозвучат саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Три дня в Москве», «Чародеи», «Карьера Димы Горина», «31 июня», «Русское поле», «Не может быть», «Иван Васильевич меняет профессию».

Концерт «Новогодний хоровод» (12+)

Где: планетарий имени Г.М. Гречко на улице Революционная, 20

Когда: 19:00 25, 26 и 29 декабря

Стоимость билетов: от 1 до 1,8 тыс. руб.

Камерный хор «Нижний Новгород» под руководством Ивана Стольникова исполнит «Песенку о снежинке» и «Три белых коня» из фильма «Чародеи», «Песенку о медведях» из «Кавказской пленницы», «Звенит январская вьюга» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», «Вагончики» из «Иронии судьбы», «В лесу родилась елочка» и другие новогодние песни.

Лекция «Бродский каждый год писал рождественские стихи?» (12+)

Где: площадка «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1

Когда: 14:30 27 декабря, суббота

Бесплатно, по регистрации

Филолог Полина Зюкова расскажет, почему скептик Иосиф Бродский ежегодно возвращался к теме Рождества, как в этих стихах проступает «метафизика календаря» и почему для поэта-изгнанника темы дома, чуда и начала стали важными и даже спасительными.

Мастер-класс по созданию новогодних венков

Где: цветочный магазин «Парник» на улице Алексеевская, 18

Когда: 17:00 27 декабря, суббота

Стоимость билетов: 3,9 тыс. руб.

Участники смогут сделать лохматые зимние украшения из разного вида хвои, хлопка, ягод, шишек и других материалов.

Показ фильма Джима Джармуша «Кофе и сигареты» с обсуждением (18+)

Где: арт-пространство «Кинофактура» в «Нижполиграфе» на улице Варварская, 32

Когда: 13:00 28 декабря, воскресенье

Вход свободный

Фильм представляет собой сборник из 11 черно-белых короткометражек, снятых Джимом Джармушем в течение 17 лет (с 1986 по 2003 год). Это размышление о человеческом общении, где сюжет каждой новеллы разворачивается за столиком с чашкой кофе и сигаретой. Герои спорят, обсуждают странные идеи или курят в неловкой тишине. Участники встречи в «Кинофактуре» смогут посмотреть фильм и обсудить увиденное.

Выступление сербского музыканта Ивана Зеца на фестивале Pianissimo (12+)

Где: Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж

Когда: 17:00 28 декабря, воскресенье

Стоимость билетов: от 1 до 3 тыс. руб.

Фестиваль фортепианных концертов Pianissimo призван познакомить публику с молодыми исполнителями. На третьем концерте зимнего цикла Иван Зец исполнит «Сонату №16 ля минор» Франца Шуберта и «Крейслериану» Роберта Шумана.

Обсуждение романа Евгения Водолазкина «Авиатор» (18+)

Где: площадка «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1

Когда: 17:00 28 декабря, воскресенье

Бесплатно, по регистрации

Участники обсудят роман Евгения Водолазкина «Авиатор» 2016 года и его экранизацию 2025 года. Главный герой произведения — Иннокентий Платонов, человек из начала XX века, который очнулся на больничной койке в 1999 году после научного эксперимента, полностью забыв, кто он, и пытаясь сложить обрывки прошлого в цельную картину с помощью дневника.

