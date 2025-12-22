Путин рассказал Пашиняну об устойчивости Александровской колонны

Президент России Владимир Путин вместе с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским объяснили премьеру Армении Николу Пашиняну, как стоит Александровская колонна. Диалог состоялся во время экскурсии глав государств СНГ по Эрмитажу в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«(Александровская колонна.—"Ъ") стоит под собственным весом... Никак не закреплена»,— рассказал Владимир Путин Николу Пашиняну. Михаил Пиотровский добавил, что из-за этой особенности постройки во время военных парадов на Дворцовой площади не ходили танки. По его словам, теперь на гусеницы надевают резиновые накладки, чтобы техника не сотрясала землю.

Александровскую колонну установили в центре Санкт-Петербурга в 1834 году. Колонна приурочена к победе Александра I над Наполеоном. Ее у архитектора Огюста Монферрана заказал младший брат Александра, император Николай I. Колонна выполнена из цельного гранита.

Саммит стран СНГ проходит в Санкт-Петербурге 22 декабря. В мероприятиях участвуют руководители Армении, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объяснил свое отсутствие плотным рабочим графиком.