Строительство двух придорожных комплексов в Прикамье оценили в 515 млн рублей

Совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата Пермского края присвоил статус «приоритетный» двум бизнес-инициативам по строительству многофункциональных зон придорожного сервиса. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Речь идет об объектах, которые появятся на автодороге «Пермь — Екатеринбург» и на Восточном обходе вблизи деревни Паздерино. Общий объем инвестиций в оба проекта составит 515 млн руб.

фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края



Пермское ООО «Автобик» обустроит многофункциональную зону придорожного сервиса на территории Кунгурского округа, в районе примыкания к федеральной трассе «Пермь-Екатеринбург». На базе комплекса автор проекта создаст туристско-информационный центр. Здесь же разместятся кафе, гостиница, медпункт, коммерческие площади, паркинг, автомойка с грузовым шиномонтажом и автосервисом. Реализация проекта оценена в 165 млн руб. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2029 года.

Еще один современный комплекс придорожного сервиса появится на Восточном обходе рядом с деревней Паздерино. Его строительством займется ООО «Специализированный застройщик "Дельта-Партнер"». Проект включает в себя многотопливный заправочный комплекс на пять постов, а также сервис для ремонта и мойки автомобилей, пункт общественного питания, профильные коммерческие площади. В объект компания инвестирует более 350 млн руб. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован до конца 2028 года.

ООО «Автобик» занимается перевозками пассажиров в городском и пригородном сообщении с 2021 года. Единоличным владельцем и гендиректором компании является Денис Миронов. Чистая прибыль пермской компании в 2024 году составила 3,8 млн руб., выручка — 58 млн руб.

ООО «СЗ “Дельта-Партнер”» было зарегистрировано в Перми в 2018 году. Занимается строительством жилых и нежилых зданий. Учредителем и руководителем общества является Элшан Элдар Оглы Гусейнов. Выручка компании в 2024 году составила 257 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб.