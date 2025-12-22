Путин разрешил сделки с акциями финтех-группы IDF Eurasia

Президент России Владимир Путин разрешил совершать операции с акциями финтех-группы IDF Eurasia. В результате сделок для сингапурскиих компаний Rekamado Pte. Ltd и Mutineers Pte Ltd косвенно изменятся права владения акциями «Своего банка». Это следует из распоряжения главы государства.

Финтех-группа IDF Eurasia основана в 2012 году топ-менеджерами российских представительств Deutsche Bank и Royal Bank of Scotland Александром Дунаевым и Борисом Батиным. В конце 2023 года IDF Eurasia завершила редомициляцию головной компании с Кипра в Россию. Помимо «Своего банка», IDF Eurasia владеет сервисами по выдаче микрозаймов Moneyman и Platiza и коллекторским агентством ID Collect.

В октябре 2022 года Владимир Путин утвердил список из 45 банков, сделки по которым можно проводить только по специальному разрешению. В перечень вошел «Свой банк» (бывший «Газнефтьбанк»).