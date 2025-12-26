Большая история маленького дома

Накануне зимних праздников в Нижнем Новгороде появилось новое атмосферное место с интерьерами XIX века: после масштабного ремонта открылся Дом-музей провизора Николая Эвениуса — потомка первого нижегородского аптекаря. Обновленное пространство в историческом квартале церкви Трех святителей объединило музей-театр и кафе с «лечебными» помадками. «Ъ-Приволжье» узнал, как реставраторам удалось вдохнуть жизнь в заброшенный дом и сделать его уникальной культурной площадкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внешний вид восстановленного Дома Эвениуса

Восстановленный Дом Эвениуса на улице Студеной, 45 открылся после реставрации 3 октября 2025 года. Когда построили здание и кто был его первым владельцем, достоверно не известно, информация в архивах не сохранилась. В конце XIX века в этом квартале жило немало немецких семей, даже улица Славянская, пересекающая Студеную, называлась Немецкой. В 1875 году дом приобрел провизор Николай Эвениус — внук фармацевта Георга Эвениуса, в 1781-м основавшего первую в Нижнем Новгороде аптеку. Она находилась на улице Варварской, 4 и долгое время была единственной на всю Нижегородскую губернию. В 1880 году Николай Эвениус неожиданно объявил о продаже аптеки. Новый хозяин, немец Павел Ремлер, расширил дом и продолжил дело Эвениусов. Здание сохранилось до наших дней, но аптеки в нем уже нет, помещения арендуют разные частные компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Константин Кибардин в роли аптекаря Эвениуса

На Студеной Николай Эвениус жил до 1884 года, затем дом сменил несколько владельцев, а в советское время и вовсе стал коммуналкой на четыре квартиры и подвергся внутренним перепланировкам и перестройкам. До наших дней здание середины XIX века дошло в плачевном состоянии. После расселения в 2017 году внутри заброшенного, отключенного от всех коммуникаций дома была полная разруха, воры вынесли все, что смогли. В том же году усилиями градозащитников здание признали объектом культурного наследия и решили превратить в общественное пространство с музейной функцией. Проектом восстановления дома занимались казенное предприя­тие «Регнедвижимость» (ранее — «Дом НН») при поддержке министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергея Баринова и участии частного инвестора, кондитера Яны Тереховой. Концепцию разработали журналист Ольга Наумова, архитектор Никита Гамзюль и градозащитница Анна Давыдова при участии команды «Том Сойер Фест Нижний Новгород». В проект вложили 23 млн руб. К работам приступили в сентябре 2024 года.

«Нельзя сказать, что это была реставрация. Мы решили законсервировать пространство, оставить все так, как было, просто убрав лишнее», — рассказал Никита Гамзюль.

Благодаря такому деликатному подходу к восстановлению дом, ставший свидетелем нескольких эпох, вновь ожил. Неидеальные стены и потолки, слой советской краски поверх дореволюционной, потрескавшаяся кожа на стульях, след от места, где раньше стояла печь, — все эти и другие отпечатки времени не просто видны, к ним можно прикоснуться. Они наглядно и честно показывают: дом не новый, здесь была жизнь.

Чтобы разглядеть истинную форму дома Эвениуса, команде проекта сначала пришлось разобрать завалы и вынести весь мусор. В этом реставраторам помогли волонтеры «Том Сойер Фест». «Всегда их зовем, они очень рады, потому что можно покопаться, поискать что-то интересное. Нашли журналы эпохи СССР, деревянную пасху, много кованных гвоздей XIX века. Особо ценных предметов мы не нашли, до нас уже давно все это вынесли», — сказал архитектор проекта. Когда строительные работы завершились, волонтеры помогли подрядчикам расставить мебель и обустроить пространство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карта Нижнего Новгорода 1893 года

«Изначально семья Георга Эвениуса жила в огромном доме на Варварской — там же, где была его первая аптека. На Студеной места почти не было, дом маленький. Тем более в то время это была окраина города, территория кладбищ: тут было лютеранское, на месте нынешнего парка Кулибина — православное, а дальше, где площадь Свободы, — старообрядческое. Улицы Белинского еще не существовало, там тогда были поля, луга, леса. Можно было из дома выйти и пойти по грибы, — рассказал Никита Гамзюль. — В этом простом доме нужно было добавить европейской роскоши, потому что Эвениусы были немцы, лютеране, они хранили свои традиции. Это хотелось отразить и в быте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шкаф с резьбой на средневековый сюжет на первом этаже дома Фото: Дом Эвениуса Шкаф поближе. Первая сцена сюжета Фото: Дом Эвениуса Вторая и третья сцены Фото: Дом Эвениуса Следующая фотография 1 / 3 Шкаф с резьбой на средневековый сюжет на первом этаже дома Фото: Дом Эвениуса Шкаф поближе. Первая сцена сюжета Фото: Дом Эвениуса Вторая и третья сцены Фото: Дом Эвениуса

В обновленном Доме Эвениуса появилась старинная мебель XIX века, реставраторы заказали ее из Европы. Большой деревянный шкаф в коридоре на первом этаже, например, прибыл из Франции. На нем можно увидеть резьбу на средневековый сюжет. На первом изображении муж с собутыльником хотят вскрыть бочку пива, но жена пытается их остановить. Во второй сцене муж избивает жену, пока друг безучастно играет на скрипке. На последней картинке жена лежит без чувств, а муж с другом и открытой бочкой пива продолжают свое веселье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Десерты от кондитера Яны Тереховой на аптечную тематику Фото: Дом Эвениуса «Лечебные» помадки Фото: Дом Эвениуса Следующая фотография 1 / 2 Десерты от кондитера Яны Тереховой на аптечную тематику Фото: Дом Эвениуса «Лечебные» помадки Фото: Дом Эвениуса

Рассмотреть этот шкаф можно в кафе, которое открылось на первом этаже дома. Там продаются десерты от кондитера Яны Тереховой на аптечную тематику: пирожные в виде пилюли, таблетки, сердца или аптечки, «Наполеон» в белом стаканчике с красным крестом и «Картошка» со сладким пластырем. Особое место занимают «лечебные» помадки с ягодами и травами, которые могли готовить и подавать к чаю аптекари Эвениусы. Разноцветные мягкие конфеты выпускают со вкусом облепихи, черной смородины и шалфея, лимона и имбиря, клюквы и тархуна, малины и эвкалипта, вишни и розы. В подарочной упаковке их изготавливают только для Дома Эвениуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цветная колба с жидкостью на окне

На окне во второй комнате кафе поставили несколько цветных колб с разными жидкостями. Так реставраторы решили возродить традицию, которую привез в Россию Георг Эвениус. Он выставлял на подоконники своей аптеки на Варварской улице разноцветные стеклянные шары и зажигал позади них свечи. Фонарей на улицах тогда не было, поэтому в вечернее время такие светящиеся сосуды служили не только украшением, но и оригинальной вывеской, указывающей, что здесь можно купить лекарства и получить медицинскую помощь. Реставраторы использовали ту же идею, но решили заменить свечи безопасными светодиодными лампами. «Вместе Сергеем Анатольевичем Бариновым придумали, как должны выглядеть цветные колбы, какие предметы экспозиции будем использовать в пространстве этого дома», — сказал архитектор проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Детская комната Фото: Дом Эвениуса Детская комната Фото: Дом Эвениуса Следующая фотография 1 / 2 Детская комната Фото: Дом Эвениуса Детская комната Фото: Дом Эвениуса

Еще в кафе есть небольшая детская комната — единственная в историческом доме Трехсвятского квартала. Ее предложил сделать внук краеведа Ольги Наумовой, одного из авторов концепции Дома Эвениуса. В детском уголке есть несколько деревянных развивающих игр и столик аптекаря с игрушечными весами, градусником, стетоскопом и другими медицинскими приборами. По словам Никиты Гамзюля, дети бывают здесь часто: все же в соседней комнате — кафе со сладостями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лестница на второй этаж

На второй этаж ведет лестница, которую можно увидеть сразу на входе. В советское время ее закрыли толстыми стенами, чтобы разграничить квартиры в коммуналке. Реставраторы убрали перегородку и вернули пространство прихожей. «Мы даже не знали, что за этой стеной скрывается именно каменная лестница. Это аутентичные деревянные ступеньки XIX века со всеми выемками и наслоениями эпох. Мы только почистили их и покрыли маслом и пропиткой. Никакого новодела», — рассказал архитектор.

Со второго этажа начинаются все экскурсии по дому. Там находятся восстановленные кабинет, аптекарский склад и гостиная. Никаких подлинных вещей от Эвениусов не осталось. «Не сохранилось ничего, даже могила. Фамильный склеп Эвениусов находился на лютеранском кладбище на месте нынешней школы №19. В склепе было не менее 50 могил. В советское время его просто уничтожили бульдозером», — рассказал Никита Гамзюль. Реставраторы постарались наполнить дом предметами, которые помогут представить жизнь провизора конца XIX века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гостиная Фото: Дом Эвениуса Резные детали старинного шкафа в гостиной Фото: Дом Эвениуса Резные детали старинного шкафа в гостиной Фото: Дом Эвениуса Следующая фотография 1 / 3 Гостиная Фото: Дом Эвениуса Резные детали старинного шкафа в гостиной Фото: Дом Эвениуса Резные детали старинного шкафа в гостиной Фото: Дом Эвениуса

В просторной гостиной можно полюбоваться не только старинной мебелью, но и восстановленной печью XIX века. Она уже не облицована изразцами. Воры, вынесшие из дома все металлическое, вырвали дверцу, зацепив кирпичи, и конструкция разрушилась. Реставраторам удалось заново собрать печь, используя только ее «родные» материалы. Даже глина на швах старинная. Строители купили новую, но она никак не хотела прилипать к поверхности. Тогда они сняли лишнюю глину с внутренностей печи, замочили в теплой воде, размешали и использовали повторно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Восстановленная печь в гостиной

«Зачем создавать псевдокрасоту, когда можно показать внутренности старинной печи. Мы пошли методом консервации, говоря всю правду. Да, такая жизнь. Да, такая печь. К сожалению, ей досталось. Смотрите, во что она превратилась. Зато теперь ее можно увидеть в разрезе», — сказал Никита Гамзюль. На печи появилась «пряничная» дверца, ее взяли из другого старого дома, уже снесенного.

Реставраторы бережно подошли к восстановлению и других подлинных элементов. На стенах и окнах применили прием зондажа: частично раскрыли поверхность, чтобы выявить наслоения в разные периоды жизни здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потолок в кабинете

Внутреннюю часть старинного дома показали и в кабинете провизора. Там можно детально рассмотреть строение потолка, каким оно было в любом деревянном доме XIX века: к центральной балке крепились лаги, доски, дранка и штукатурка, за черновой доской была засыпка из жженой земли. Старый потолок строителям пришлось демонтировать.

«Родной потолок сгнил. Здесь много лет после расселения была огромная протечка крыши. Вода не капала — текла!» — рассказал Никита Гамзюль. Рабочие вывезли 10 тонн мокрой земли, сделали новый потолок и перебрали паркет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кабинет

До революции в кабинете была печь. Она находилась у стены, где сейчас стоят стул и массивный письменный стол, и обогревала две комнаты.

В советское время здесь появилась стена, утепленная журналами «Огонек». Реставраторы нашли около 70 выпусков с 1950-х до 1960-х годов. Эту коллекцию создатели проекта планируют экспонировать.

Сейчас в кабинете можно увидеть несколько артефактов XIX века: книги о медицине, градусник, лекарство, таблетницу, очки. Их купили в антикварных магазинах Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Аптечный склад Фото: Дом Эвениуса Старинные сосуды и весы Фото: Дом Эвениуса Шкаф с лекарственными растениями Фото: Дом Эвениуса Дореволюционные пузырьки Фото: Дом Эвениуса Следующая фотография 1 / 4 Аптечный склад Фото: Дом Эвениуса Старинные сосуды и весы Фото: Дом Эвениуса Шкаф с лекарственными растениями Фото: Дом Эвениуса Дореволюционные пузырьки Фото: Дом Эвениуса

Больше предметов фармацевта собрано на аптечном складе. Он был у каждого провизора, там хранились препараты и их компоненты. На складе в Доме Эвениуса особое внимание привлекает шкаф с сотней выдвижных ящиков, в каждом будет лежать засушенное лекарственное растение. На полках стоят дореволюционные пузырьки на немецком языке, их привезли из Казани, куда они попали из Калининграда. Среди других экспонатов — старинные весы, книги о ботанике и сигнатуры, то есть рецепты, которые привязывали на бутылочки с лекарствами. Они были разных цветов: белый означал, что препарат нужно принимать внутрь, желтый указывал на наружное применение, а черный — на яд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Высадка первых растений в аптекарском огороде

Из окон кабинета и склада видно аптекарский огород. Его еще строят. «Почва здесь настолько водянистая, что у нас тут два трактора утонули», — рассказал архитектор. Из-за плохой земли рабочие не смогли сразу положить натуральный камень, сначала им пришлось сделать бетонную подушку.

«Участок вокруг дома очень маленький. Когда здание перешло в областную собственность, его хотели снести, и тогда инвесторы, которые строили соседний дом, по кадастру присоединили территорию к себе», — рассказал Никита Гамзюль. По его словам, раньше сад был огромный, он доходил до современного ЖК «Изумрудный замок». Восстановить аптекарский огород в его прежних границах уже не получится. Сейчас там планируют устроить зону отдыха с лавочками и столиками и поставить небольшую сцену. Закончить строительство рассчитывают до конца года. Полноценно огород заработает весной, когда там высадят лекарственные растения.

«Было приятно заниматься этим домом. Но когда мы первый раз увидели эти руины, были просто в ужасе, в каком состоянии здание. Пока разгребали это все, иногда даже руки опускались. Но глаза страшатся, руки делают.

У нас прекрасная команда. Сложно переоценить вклад Ольги Наумовой, Анны Давыдовой и Сергея Баринова. Благодаря им мы дом и сделали. Без них никак», — сказал Никита Гамзюль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наряженная елка

Теперь Дом Эвениуса работает как культурное пространство. В конце ноября там начался Рождественский фестиваль. Гостей приглашают посетить чаепития по немецким традициям, лекции о традициях немецкого Рождества, моноспектакль «Ель» по одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена, концерты немецкой рождественской музыки в исполнении пастора Евангелическо-лютеранского прихода Нижнего Новгорода.

Елена Ковалева