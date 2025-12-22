В Ульяновской области суд выясняет законность регистрации более 200 мигрантов в частном доме

В Ульяновском районном суде (пос. Ишеевка Ульяновской области) в понедельник состоялось первое заседание по иску прокурора Ульяновского района «в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц» к жителю Ишеевки Ильдару Шигапову о запрещении использовать жилой дом как гостиницу или общежитие для проживания иностранных граждан и о запрете осуществлять в своем жилом доме временную регистрацию иностранных граждан. Информация о судебном заседании размещена на сайте райсуда.

По данным источника «Ъ-Волга», Ильдар Шигапов (в прошлом — индивидуальный предприниматель, занимавшийся розничной торговлей, но прекративший деятельность в качестве ИП) поставил на временный миграционный учет в собственном доме более 200 иностранцев, прибывших в Россию на временную работу. Как отмечают источники, первоначально ситуацией с временной пропиской большого количества иностранцев заинтересовались органы миграционного контроля, они провели проверку, но нарушений не нашли. Через некоторое время ситуацией заинтересовалась прокуратура. Представители прокуратуры установили, что вся регистрация иностранцев оформлялась на законных основаниях и граждане, как выясняется, реально проживали в домовладении. По словам собеседника «Ъ-Волга», выехавшие на место сотрудники прокуратуры «ужаснулись»: на территории находящегося в собственности Ильдара Шигапова земельного участка «находилась хозпостройка в виде щитового сооружения без окон, внутри которой находились в три яруса кровати — свыше 200 койкомест». Еще одно помещение — для зимнего размещения иностранцев — находилось в подвале частного дома, принадлежащего Ильдару Шигапову. Повторная проверка, уже совместно с представителями других ведомств, в том числе Роспотребнадзора и Госпожнадзора, показала, что нарушены все возможные требования СанПиН и пожарной безопасности.

Заместитель прокурора района Сергей Анастасин пояснил «Ъ-Волга», что с точки зрения уголовного права преступления в деятельности Ильдара Шигаповаа нет, однако при этом нарушен целый ряд требований законодательства. «Мы просим суд запретить регистрировать в своем домовладении иностранных граждан»,— отметил зампрокурора. По его словам, «подобной практики еще не было, подобный иск — впервые в России», но решать проблему надо, тем более что, не регистрируя эту деятельность соответствующим образом, Ильдар Шигапов фактически организовал хостел, при этом оставаясь вне поля зрения соответствующих контролирующих организаций и нарушая требования, предъявляемые к таким заведениям.

По данным источника «Ъ-Волга», в отношении Ильдара Шигапова полиция все же составляла 55 протоколов об административных нарушениях, связанных с нарушением сроков регистрации иностранных граждан.

Сергей Титов, Ульяновск