В Пермском крае статус приоритетных получили три производственных проекта

На заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 22 декабря статус приоритетного был присвоен трем проектам, направленным на создание в регионе новых промышленных объектов и соответствующей инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края. Статус «муниципального приоритетного инвестиционного проекта» позволяет получить земельные участки на льготных условиях, а также административное сопровождение Агентства инвестиционного развития Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Евразия Лес» собирается построить комплекс по производству древесного угля из отходов лесопереработки с производственным цехом, складом готовой продукции, погрузочной площадкой и административным помещением. Он появится в селе Верх-Юсьва Кудымкарского района. Общий объем инвестиций в проект превысит 60 млн руб. Завершить строительство планируют в конце 2027 года. Кроме того, ООО «Евразия Лес» приобретет спортивный инвентарь для Верх-Юсьвинской общеобразовательной школы на сумму не менее 400 тыс. руб.

Компания «Парма» в Кировском районе построит производственно-строительную базу, на площадке которой разместится производство и хранение материалов, изделий и конструкций из металла, используемых в строительстве. Ее наличие позволит ускорить сроки реализации проектов в Пермском крае с сохранением себестоимости на приемлемом уровне. Общий объём инвестиций в проект превысит 80 млн руб. Завершение строительства запланировано к концу 2028 года. «Парма» также намерена благоустроить прилегающую к объекту территорию и осуществить финансирование мероприятий социального характера на сумму не менее 1 млн руб. до конца 2028 года.

ООО «РТК «Новые технологии» намерено создать в Перми специализированный инженерный центр по ремонту и обслуживанию промышленной электроники. Этим проектом компания собирается решить проблему, связанную с нехваткой современных, оперативных и качественных сервисных услуг для ремонта электронных составляющих промышленного оборудования. Общий объем инвестиций в проект превысит 80 млн руб. Проект будет реализован до 2029 года. ООО «РТК «Новые технологии» также профинансирует мероприятия социального характера в размере не менее 500 тыс. руб. до конца 2029 года.