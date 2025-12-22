Котировки позолотили инвестиции

Драгметаллы обновили исторический максимум. Утром 22 декабря фьючерсы на золото поднялись в цене, пробив отметку в $4,45 тыс. за унцию, следует из данных биржи Comex. Серебро достигло $69. Речь идет о срочных контрактах на поставку металлов в феврале. Параллельно выросли котировки платины: январский фьючерс торговался на уровне выше $2,1 тыс. за тройскую унцию. Это рекорд за последние 17 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

С чем связан такой рост? И насколько длительным он будет? Аналитик группы компаний «Монета Инвест» Роман Отливанчик указывает главным образом на негативные геополитические ожидания и падение стоимости западных долговых бумаг: «Пробитие золотом уровня в $4,4 тыс. и уход серебра на $68-69 — все это соответствует ожиданиям. Мы ориентируемся на прогнозы ЦБ, и там как раз говорилось о росте драгметаллов в четвертом квартале. Ноябрь прошел позитивно, особенно после решения по ключевой ставке.

Сейчас тренд — перекладка в долговые европейские, японские и американские бумаги. Аутсайдером здесь оказался биткойн. Востребованные активы — акции и драгметаллы. Как будут вести себя цены на золото в ближайшее время? Возможно усиление контрактации к бенчмарку в районе 19 января. В первом полугодии 2026 года котировки могут пробить отметку в $5 тыс.».

Вместе с платиной также растут фьючерсы на палладий — на 3%. Спрос на эти металлы объясняется не только желанием вложиться в защитные активы, но и промышленным дефицитом, рассуждает глава аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-траст» Олег Абелев: «Впервые за 17 лет платина торгуется выше $2 тыс. за унцию. Причина в том, что ее стали рассматривать как альтернативу золоту не только в качестве инвестиционного, но и промышленного металла, так же как и серебро. Активный спрос на электромобили, батареи вкупе с "зеленой" повесткой повышают интерес к платине.

Покупать драгметаллы можно разными способами — через монеты, акции, облигации, фьючерсы или обезличенные металлические счета (ОМС). И золото останется привлекательным инвестиционным инструментом в долгосрочной перспективе. Платина интересна в среднем промежутке времени, потому что доля спекулятивных операций в ней, естественно, выше».

На открытии торгов Мосбиржи акции «Южуралзолота» выросли на 13,5%. И рынок продолжит идти вверх, уверен частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков. Поэтому, по его словам, бумаги профильных игроков остаются интересным вариантом для покупки: «Прямая зависимость — будет дорожать золото, вверх пойдут и бумаги добывающих его компаний. Но чаще всего они отстают от динамики цен на драгметаллы. Если золото подорожает на 30%, это не значит, что прибыль компаний увеличится на столько же. Какое-то время акции будут расти, особенно в ожидании дивидендных событий. Биржа никогда не движется однонаправленно. Сейчас наблюдаем за тем, как будет происходить переоценка финансовой системы, как на этом фоне будут выглядеть драгоценные металлы и компании, которые их добывают».

В то же время индекс Мосбиржи теряет 0,5%, торгуясь в районе 2,730 пунктов.

Никита Путятин