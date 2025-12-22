В Москве двум девушкам назначили до 10,5 года колонии за доведение до самоубийства

Тверской районный суд Москвы признал виновными в доведении до самоубийства двух уроженок Приморского края — Анастасию Кизилову и Альбину Воронину. Им назначили 10,5 и 10 лет общего режима соответственно, сообщили в пресс-службе столичных судов.

Девушек арестовали в сентябре 2024 года. Утверждалось, что фигурантки, жившие вместе с третьей девушкой, долгое время оскорбляли ее, клеветали, угрожали насилием и унижали достоинство. Издевательства подсудимые снимали на камеру. Позже жертва выпала из окна, она скончалась в больнице.

По данным газеты «Московский комсомолец», три девушки приехали в Москву из Владивостока на подработки. Позже одна из них родила ребенка, но его изъяли сотрудники опеки из-за жалоб соседей на неподобающее для воспитания младенца жилье и подозрение в занятии проституцией. При этом матери позволили изменить условия жизни, чтобы вернуть ребенка, и она решила накопить деньги на билет домой.

Погибшая обещала оплатить билет сожительнице с ребенком, но в итоге не дала денег. После этого Воронина и Кизилова решили отомстить жертве. В сентябре они втроем пошли в ночной клуб. По возвращении домой сожительницу избили, ей остригли волосы и угрожали отрезать язык, если она позовет на помощь. Все это фигурантки снимали на телефон.

Никита Черненко