Бисер, фарфор и конфеты

Традиция обмена подарками в новогодние праздники зародилась в XVIII веке при Екатерине Второй. Главным праздником в императорской России считалось Рождество, и подарками в основном тоже обменивались 25 декабря (по старому стилю, по новому — 7 января). Рождество было семейным праздником, члены семьи заранее готовили друг другу подарки, при этом более ценились самодельные. На Новый год тоже обменивались подарками, но они были проще рождественских. Что было принято дарить, чем украшали дома и елки, «Ъ-Приволжье» рассказала хранитель фонда фарфора и стекла Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Ольга Яковук.

Елочная традиция

Впервые огни на рождественской елке в России зажглись в сочельник 24 декабря 1817 года. Супруга будущего императора Николая I Александра Федоровна, урожденная прусская принцесса Шарлотта, решила встретить Рождество так, как привыкла на родине с детства. Она распорядилась поставить на стол маленькую елку, зажечь на ней свечи, а рядом разложить подарки. Поначалу этого украшения елки было достаточно — горящие свечи символизировали собой звезды рождественской ночи. Затем на елку стали вешать фрукты, в основном яблоки, но также в качестве украшений могли использоваться пряники, орехи, конфеты. Щедро украшенная съедобными украшениями елка напоминала о библейском райском дереве, приносящем плоды. К середине XIX века в Россию из Германии пришла мода на елочные игрушки. На елках в богатых домах стали появляться стеклянные шары, сосульки, искусственные фрукты. Когда в России наладилось свое производство елочных игрушек, в широком ассортименте стали выпускать более доступные украшения — игрушки из папье-маше и ваты. Дети любили вешать на елку коробочки со сладостями и самодельные картонажи. По примеру царской семьи елку на Рождество стали устанавливать и украшать в домах высшей петербургской и московской знати, затем состоятельных горожан, а уже во второй половине XIX века праздник не обходился без елки не только в столице, но и в других городах и помещичьих усадьбах.

Детям

Подарки дети получали на детском празднике, посвященном елке, который втайне от них готовили родители. «…Особенно ярко запомнились рождественские праздники, с приближением которых наш дом начинал жить какой-то новой, таинственной жизнью. Старшие о чем-то оживленно совещались, замолкая при появлении детей. Отец, иногда с матерью, несколько раз ездил в Москву. Степан выходил к поезду его встречать и возвращался нагруженный всевозможными свертками, коробками, плетенками, кульками и кулечками» — так рассказывала о своих детских впечатлениях в книге воспоминаний поэтесса Елизавета Рачинская.

За примерное поведение в течение года дети получали в канун Рождества щедрое вознаграждение — украшенную вкусностями елку и подарки. Универсальным подарком для детей были книги, альбомы для раскрашивания, популярными подарками для девочек были куклы, наборы детской кухонной посуды, для мальчиков — солдатики, лошадки, барабаны. Дорогим подарком любимой дочке мог стать фарфоровый кукольный сервиз. Известно, что такой сервиз был у дочерей Сергея Михайловича Рукавишникова и бытовал в их усадьбе в селе Подвязье. Обмен подарками происходил также между братьями и сестрами. Например, в хранении Нижегородского музея-заповедника есть интересная вещь — костяное домино начала XIX века с забавной надписью на крышке: «Юлька с адским характером», вероятно, это был подарок от брата или сестры. Редкими, но желанными подарками для детей были швейная машинка, модный на то время панорамоскоп, настольная игра паззл.

Рукоделие

В середине XIX века в российской дворянской среде, семьях зажиточных горожан и купцов у женщин стало популярно вышивать из бисера. Вышитое из бисера панно, кошелек или обложка для записной книжки служили отличными рождественскими подарками. Задолго до декабря хозяйки организовывали своеобразные «вечера творчества», на которых можно было вместе мастерить рождественские подарки близким. Считалось, что с каждым стежком, с каждым переплетением нитей пожелания добра для получателя укрепляются. В Нижегородском музее-заповеднике хранится несколько таких вещиц. Например, табачница, украшенная картиной из бисера, на которой изображен сюжет зимнего отдыха — катание на санях и коньках. Эту табачницу в 1928 году передал в музей сын Андрея Осиповича Карелина — известного нижегородского фотохудожника, собирателя старины. Также в фонде музея хранится вышитая бисером обложка записной книжки с зашифрованным посланием. На ней изображена собака — символ дружбы и супружеской верности; птицы в гнезде и цветы — символы любви; якорь, виноград, птица — христианские символы; кадуцей и тюки с пальмами — символы коммерции и др. Все вместе эти символы описывают уклад жизни человека того времени: семья, любовь, вера, хозяйственная деятельность и досуг. В ответ рукодельнице дарили, например, сделанный по заказу несессер для рукоделия.

Фарфор

При Николае I зародилась традиция проводить рождественскую лотерею для приближенных, на которой в основном разыгрывались изделия императорского фарфорового завода. Фарфор был очень дорогим, редким и ценным материалом, поэтому дарить, покупать и иметь его в своих домах могли только очень обеспеченные люди. В XVIII веке о нем говорили, как о «белом золоте царей». В высшем обществе на Рождество дарили изящные фарфоровые статуэтки, чайные и кофейные сервизы, вазы, чайные пары, подсвечники, флаконы для духов. Изделия из фарфора бережно хранились и передавались из поколения в поколение.

В Нижегородском музее-заповеднике хранится множество изделий из фарфора. Большинство предметов, пополнивших музейный фонд фарфора и стекла, поступили в 1928 году из Ленинградского государственного музейного фонда. А значит, скорее всего до распределения эти объекты обитали во дворцах Санкт-Петербурга и его окрестностей. Также крупные поступления пришлись на 1918 и 1919 годы после того, как Совнарком издал декрет «О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений». Например, так в Нижнем оказался, кофейный сервиз Севрской фарфоровой мануфактуры 1896 года. Сервиз принадлежал великому князю Андрею Владимировичу — внуку императора Александра II.

Другое

На Рождество взрослые дарили друг другу не только фарфор и рукоделие, подарки могли быть самыми разнообразными. Например, мужчинам дарили ножи для разрезания бумаги, пеналы для письменных принадлежностей, карандашницы, конторки для бумаг. Дарили и стекло — бокалы, рюмки, кубки; альбомы для фотографий; медальоны. Также распространенной была традиция обмена рождественскими открытками с пожеланиями на будущий год на оборотной стороне.

Анастасия Титова