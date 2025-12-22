За год в Татарстане количество вакансий с навыками работы с ИИ увеличилось вдвое

В Татарстане в январе — ноябре 2025 года опубликовано 1,6 тыс. вакансий, где соискателям требовалось владение навыками работы с искусственным интеллектом, что в два раза больше, чем за тот же период 2024 года. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на hh.ru.

Доля таких предложений составляет менее 1% от общего числа вакансий в республике.

Наиболее часто навыки работы с ИИ требуются от менеджеров по продажам, дизайнеров и программистов.

По данным опроса hh.ru, 49% работодателей в Татарстане поддерживают внедрение ИИ в рабочие процессы, 35% не против, при этом хотят, чтобы ИИ не заменял человека. Ежедневно используют нейросети 13% россиян, еще 39% планируют их применять, 30% используют под конкретные задачи.

Анна Кайдалова