Рябков: РФ готова юридически заверить, что не нападет на НАТО и ЕС

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что убеждение Евросоюза в возможном нападении со стороны России вызывает беспокойство. По его словам, Москва готова даже юридически зафиксировать обязательств о ненападении на европейские страны или членов НАТО.

«Именно под предлогом того, что Москва якобы вынашивает агрессивные планы и намерена в ближайшие годы вторгнуться в натовские государства, в европейских столицах запущены масштабные программы ремилитаризации»,— сказал Сергей Рябков на дискуссии в клубе «Валдай». «(Россия.— ''Ъ’’) даже готова зафиксировать это юридически в контексте потенциального урегулирования нынешнего кризиса на основе принципа равной и неделимой безопасности»,— заметил он.

По словам замминистра иностранных дел, риски военного столкновения России и НАТО сохраняются из-за «неадекватных, враждебных действий европейских стран». Господин Рябков также сравнил возможность нападения со стороны РФ с химерой.

Лусине Баласян