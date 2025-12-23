Миллениалы клюнули на рыбу

Вылов порядка 4,7 млн тонн, необходимость принципа «от моря до прилавка» и рост интереса к аквакультуре. Об основных тенденциях в сфере рыбохозяйственного комплекса — в материале “Ъ”.

По итогам 2025 года вылов водных биологических ресурсов составит 4,7 млн тонн — этого достаточно для обеспечения нужд внутреннего рынка и экспортных поставок. Показатели по ряду видов рыбы, например минтаю, сельди и дальневосточному лососю, превышают прошлогодние, тогда как вылов трески в Баренцевом море или сардин иваси на Дальнем Востоке в этом году ниже в силу природных факторов.

Объем товарной рыбы, рыбопосадочного материала и иных объектов аквакультуры, по прогнозам, на конец декабря достигнет 389,1 тыс. тонн — на 8,5 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Такие цифры подтверждают динамичное развитие сектора аквакультуры в целом: за последние десять лет он вырос более чем вдвое — это быстрее, чем в свиноводстве или птицеводстве. Три четверти производства приходится на три региона: Дальний Восток (преобладает пастбищное выращивание лососевых, моллюсков и водорослей), Северо-Запад (садковое выращивание лососевых) и Южный федеральный округ (карповые породы в открытых водоемах).

«Пример Китая, который, например, выращивает более 20 млн тонн только карповых, показывает, что потенциал для роста производства в аквакультуре огромный,— говорит директор Бисеровского рыбокомбината Андрей Семенов. — Пусть не в китайских масштабах, но на миллион тонн почему бы не выйти? Да что далеко ходить, даже в Московской области пиковое производство товарной рыбы достигало 7,5 тыс. тонн, а сейчас — чуть более 4 тыс. тонн. Есть куда расти».

По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, в рамках снижения зависимости от импорта происходит планомерное развитие собственного производства кормов и рыбопосадочного материала. Кроме того, ведется поиск новых объектов выращивания в соответствии с нашими природно-климатическими условиями.

Интересным эффектом этого тренда стал рост интереса к аквакультурному туризму. Туры на рыбалку и в рыболовные хозяйства стали заказывать на 20% чаще, чем в 2024 году. Лидерами по спросу на такие поездки, по данным платформы заказа и размещения агропутешествий «Свое За городом» от РСХБ, стали Пермский край (форелевые фермы) и Московская область (осетровые фермы).

Популяризация рыбной продукции в целом повышает интерес к отрасли. Россия входит в топ-20 стран по потреблению рыбы (в среднем порядка 23–24 кг на человека), однако это все еще меньше рекомендованных Минздравом показателей в 28 кг.

«Потребитель голосует рублем, выбирая мясо. Рынок белка растет, но не в пользу рыбы,— говорит первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина и приводит три причины этого: — Разделанная рыба в среднем значительно дороже курицы — основного конкурента. Современный потребитель хочет готовое филе или стейк без костей в формате ready-to-cook», а не тушку с головой и чешуей. Кроме того, у нас исторически сложился пищевой код, тяготеющий к мясу. Хотя ситуация постепенно меняется на фоне пропаганды здорового образа жизни, особенно среди миллениалов и зумеров».

«Сейчас люди начали понимать, что минтай — это рыба тресковой породы, но втрое дешевле трески. А рыбаки научились производить продукцию для розничной продажи, выпуская филе, кубики. В целом хочу сказать, что потребление рыбы стало более осознанным»,— признает директор и соучредитель «Авангард групп» Юрий Испалатов.

«Эксперты говорят о росте интереса к готовой еде,— соглашается главный редактор отраслевого издания FishNews Маргарита Крючкова.— Это характерно для разных продуктовых категорий, и рыба здесь не исключение. Причем российские переработчики предлагают не только уже привычные блюда для индивидуального потребления (формат "обед на работу"), но и готовые блюда с рыбой и морепродуктами на всю семью и с интересной, ресторанной подачей».

Повышение уровня потребления рыбы — одно из поручений президента РФ, а для выполнения этой задачи требуется как модернизация логистической инфраструктуры, так и расширение ассортимента, в том числе за счет продуктов с высокой добавленной стоимостью. Объем переработки рыбы в 2024 году составил около 529,7 тыс. тонн, что на 9% больше, чем годом ранее. Если сравнивать данные за 2024 год с 2017-м, то доля рыбной продукции глубокой переработки в общем объеме увеличилась с 15% до 34%. Выпуск филе за этот период вырос в 1,6 раза, производство рыбного фарша, в том числе сурими, увеличилось в 3,5 раза.

Стратегическая для отрасли задача — планомерный переход от сырьевой экономики к производству продуктов с высокой добавленной стоимостью, которая должна оставаться в нашей стране»,— считают в Росрыболовстве. Однако отечественной продукции для того, чтобы конкурировать с мясом и импортными аналогами, требуется комплексное продвижение, включающее работу с ритейлом, HoReCA и использование супертренда на готовую еду. Эксперты полагают, что этим целям могли бы способствовать специальные меню в ресторанах с авторскими рецептами от шеф-поваров, тематические фестивали на побережьях, а также больше рыбных дней в неделе.

При этом, безусловно, потребители хотят видеть разнообразный ассортимент: и продукцию ready-to-eat, и полуфабрикаты, и мороженую рыбу. Уверены, что этот запрос сохранится и в дальнейшем».

Чтобы это произошло, считают в РСХБ, необходимо, чтобы рыбохозяйственный комплекс перенял у АПК принцип вертикальной интеграции, то есть перешел к модели «от моря до прилавка». Сейчас из топ-10 рыбных компаний только две действуют по этой схеме, тогда как в агрокомплексе таких десять из десяти.

Высокий уровень консолидации бизнеса уже доказал свою эффективность в «земельном» сегменте — теперь настала очередь РХК, резюмирует Ирина Жачкина. Формирование холдингов, контролирующих всю цепочку,— это прямой путь к появлению устойчивых национальных чемпионов, способных насыщать внутренний рынок и конкурировать на глобальной арене с продукцией высокого передела. Россельхозбанк как опорный банк АПК и РХК продолжит поддерживать рыболовов и производителей рыбы в развитии переработки, в том числе в строительстве необходимых производственных мощностей. Более доступная, удобная и востребованная для 150 млн россиян рыба — это не только решение бизнес-задачи банка по повышению рентабельности отрасли, но и весомый вклад в улучшение здоровья и долголетия нации.

