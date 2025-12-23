Цвет настроения — винный

За год винная отрасль выросла в объемах, заняв 11-е место в мире по производству вина. Виноделие в России — это уже не только сельское хозяйство и производство, а полноценная экосистема, включающая туризм, культуру потребления и даже финансовые инструменты. Как происходит адаптация к потребительским трендам и какие конкурентные стратегии выбирают компании отрасли — в материале “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Вице-премьер правительства России Дмитрий Патрушев отметил фактически полный уход от зарубежных виноматериалов и сокращение импорта вина: только по сравнению с прошлым годом он уменьшился почти на треть. Параллельно произошел качественный скачок в развитии отрасли. Если в 2019 году лишь 12,1% красных и 14,1% белых вин соответствовали оценке выше или равной повышенному стандарту, то сегодня, согласно данным «Винного гида России», доля высококачественных вин среди тихих белых и красных примерно одинакова и превышает 76%.

Площадь виноградников в стране достигла 110 тыс. га, из них 86,4 тыс. га находятся в плодоносящем возрасте. При этом более трети виноградников достаточно молодые — в возрасте 5–15 лет — и обладают потенциалом высокой урожайности. В Минсельхозе рассчитывают, что к концу 2025 года в России будет уже 113 тыс. га виноградников.

На сентябрь 2025 года в России лицензировано порядка 200 виноделен — это и гиганты отрасли с объемами в несколько миллионов бутылок в год, и семейные проекты, работающие с микротиражами.

Показатели, которых удалось достичь всего за несколько лет, поражают. Например, винодельня «Галицкий и Галицкий» выпустила менее 5 тыс. бутылок вина «Казак» в первом винтаже 2019 года, а в винтаже 2023 года — уже 60 тыс. бутылок. «Усадьба Дивноморское», «Шумринка» Esse по мере вступления в плодоношение новых виноградников с десятков тысяч бутылок выросли до 400–500 тыс. бутылок в год.

Оранжевый ГОСТ

На российских виноградниках выращивается более 250 технических сортов, преимущественно международных: шардоне, рислинг, каберне совиньон, мерло, пино нуар. Также представлены сорта советской селекции и российские автохтоны: красностоп золотовский, цимлянский черный, кокур белый, кефесия, агадаи, нарма, гимра. Для последних в перспективе могут появиться специальные питомники, заявлял президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Всего на автохтонные сорта винограда приходится около 2% площадей российского виноградника, но этот показатель, по всей видимости, будет расти — интерес к местным сортам есть не только у самих виноделов, но и у потребителя.

Одно из преимуществ автохтонных сортов винограда в том, что они оптимально приспособлены под условия местности, где произрастают. К слову, расширение винной географии можно назвать еще одним трендом в отрасли. Две трети виноградников по-прежнему приходятся на Кубань и Крым, однако сейчас в перечень зон, пригодных для выращивания виноделия, включены такие регионы, как Воронеж, Самара, Саратов, Дальневосточная зона и Тюмень. А совсем недавно к ним присоединилась Мордовия: в мае там высадили 17,5 тыс. лоз сортов уньи блан, мускат оттонель, фиолетовый ранний, цимлянский черный, пино нуар, шардоне.

В целом эксперты Роскачества ожидают рост производства сухих и полусухих вин из сортов рислинг, совиньон блан, пино гри, мускат, а также автохтона кокур. Последние два раньше использовали преимущественно для производства полусладких и крепленых вин, но их популярность год от года снижается.

Меняется не только ассамбляж российского вина, но и его палитра. На это влияют и климатические факторы, и выбор потребителей. В прохладные и дождливые годы снижается качество красных вин, в жаркие и засушливые теряют в качестве белые и розовые и отчасти игристые. 2025 год в целом выдался менее драматичным, чем предыдущий, когда виноделы столкнулись с возвратными заморозками, сильной жарой и длительными засухами. Краснодарский урожай, по оценкам экспертов, должен стать одним из лучших за последнее десятилетие, а вот в Крыму дела обстоят сложнее: параметры года сказались на урожае белых сортов винограда.

Кстати, официальное цветовое трио вин вскоре может превратиться в квартет. Как заявил руководитель Роскачества Максим Протасов, оранжевые вина по законодательству относятся к категории белых, однако и по технологии, и по вкусо-ароматическим особенностям значительно от них отличаются, поэтому целесообразно рассмотреть вопрос о разработке соответствующего ГОСТа.

Что касается покупательских предпочтений, то, по прогнозам, в структуре производства белые и розовые вина будут постепенно замещать красные. Главный винодел винодельни «Раевское» Алексей Сидоренко обозначает пять ключевых трендов в отрасли. «Первый — это игристое вино,— говорит он.— Сейчас колоссальный рост и его производства, и потребления. Второй тренд — белое вино. Третий тренд — акцент на качестве. Все больше и больше потребителей уверенно разбираются в винах, в производителях, виноделах, аспектах производства. Выбор потребителя — качественное, изученное вино. Четвертый тренд — патриотичность. С каждым годом растет доверие к российскому виноделию. Потребитель с большим интересом выбирает и новые российские имена в винной индустрии, и больше доверяет давно зарекомендовавшим себя. Наконец, пятый тренд — снижение доли красных вин. Снижается интерес потребителя к категории, а следовательно, и производство»,— заключил Алексей Сидоренко.

Меняется образ жизни, вино перестало быть напитком, обязательно требующим плотного гастрономического сопровождения. Все чаще под вино берут легкие закуски, соответственно, терпкое танинное красное уже не так уместно. Кроме того, в белых и розовых винах, как правило, ниже градус, что укладывается в глобальный тренд умеренного потребления алкоголя. Этой тенденции соответствует и рост спроса на небольшие бутылки с винтовой пробкой, жестяные банки маленького объема — в Роскачестве полагают, что в ближайшие два-три года до трети игристого вина будет выпускаться в такой упаковке. Также во всем мире развивается сегмент no/low alcohol — правда, пока что 98% российского рынка занимает импорт. На тематической сессии Российского винодельческого форума зампред комитета по экономической политике Госдумы Сергей Алтухов предложил отечественным производителям объединиться для развития этого направления.

Электронный дегустатор

«Мы видим, как крепнет и развивается российское виноградарство и виноделие,— говорил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов на IV Винодельческом форуме.— Мы прошли сложный и впечатляющий путь — от локальных экспериментов к формированию полноценной винодельческой индустрии. Для нас как опорного банка АПК это не просто одна из подотраслей агросектора. Это его настоящая визитная карточка».

По словам господина Листова, виноделие создает эстетический образ всего сельского хозяйства, наполняет его романтикой, культурой, традициями: имидж виноделия повышает рейтинг и привлекательность всего агросектора в глазах общества и бизнеса. А через эмоции и красоту формируется глубокое уважение к аграрному труду.

Россельхозбанк активно вкладывается в виноделие. Прошел первый Российский винодельческий фестиваль, в котором приняли участие 250 площадок по всей стране. В рейтинге лучших управленцев «Соль земли» появилась специальная номинация для виноделов. Также была запущена цифровая платформа «Свое Вино», объединившая производителей вина, потребителей, сомелье, критиков. На ней размещен масштабный каталог российских вин, включающий более 2 тыс. позиций. Ежедневно на портале выходят образовательные материалы, интервью с производителями и новости отрасли. Представлен рейтинг российских вин, причем в дегустационной комиссии, через которую прошло 800 образцов вина, участвовал и «Электронный нос» — искусственный интеллект, использующий технологии цифрового обоняния. В следующем году планируется запустить новый инструмент — регулярное исследование потребительского поведения «Винный барометр».

Способ рассказать историю

Говоря о ключевых трендах ближайшего будущего, Шамиль Алиев, главный винодел ООО «Дербент Вино», отмечает: во-первых, это переход от универсальных вкусов к винам с выраженной региональной идентичностью. «Потребителю все важнее понимать, откуда вино, чем оно отличается от других и почему именно этот регион дает такой вкус,— рассказывает он.— Терруар перестает быть профессиональным термином — он становится частью потребительского выбора».

Другой важный тренд, по его словам, смещение в сторону более легких, свежих и гастрономичных вин. Снижается запрос на высокую крепость и избыточную экстрактивность, все больше ценятся баланс, кислотность, чистота вкуса. Это касается и тихих, и игристых вин.

«И, наконец,— резюмирует Шамиль Алиев,— виноделие все чаще рассматривается не только как производство, но и как часть культуры и туризма. Винодельни становятся точками притяжения, а вино — способом рассказать историю места».

«Ближайшее будущее отечественного виноделия будут определять рост доли российских вин на внутреннем рынке, цифровизация и изменение потребительского поведения»,— соглашается руководитель отдела по маркетингу агрофирмы «Золотая Балка» Наталия Мельник.

Винодельни уже внедряют цифровые технологии и ИИ не только в маркетинговых коммуникациях, но и на всех этапах производства: от мониторинга виноградников до создания купажей. Этот тренд, безусловно, получит свое развитие. Усилится фокус на терруарности и возрождении автохтонов — региональная идентичность также будет одним из трендов развития отрасли.

«Что касается потребительских предпочтений, спрос в России (как и во всем мире) продолжит смещаться в сторону игристых брютов, сухих тихих белых вин, а также безалкогольных вин,— предсказывает Наталия Мельник,— в текущем темпе жизни мы все хотим наслаждаться вкусом вина и сохранять трезвую голову. Этот фактор будет определять ассортиментную политику виноделен».

Россельхозбанк только за первые девять месяцев 2025 года направил в виноградарство и виноделие 3,47 млрд руб., в том числе 482,9 млн руб.— на льготные кредиты. Всего же за время работы банка объем кредитования индустрии составил 43,6 млрд руб., из них более 24,5 млрд руб.— за последние пять лет.

Татьяна Еремина