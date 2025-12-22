Комплексным развитием Разгуляя и Городских горок займется уральский девелопер

Состоялись торги на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в микрорайонах Городские горки (Мотовилихинский район) и Разгуляй (Ленинский район). Их победителем признан уральский девелопер «Брусника», сообщает пресс-служба краевого минимущества. Начальная стоимость лота составляла 52 млн руб., победитель предложил цену в размере 410 млн руб. Средства с торгов будут направлены на расселение ветхого и аварийного жилья.

фото: минимущества Пермского края



Реализация проекта КРТ предполагает реновацию пяти несмежных участков. Возведение жилой застройки ограничено ул. Красновишерской, Фрезеровщиков, Краснокамской, а также вдоль Северной дамбы и ул. Екатерининской. Согласно проекту, общая площадь земли, планируемой к реновации, составляет 15,97 га, а завершить ее освоение надо в течение десяти лет. По договору девелопер обязан предоставить помещения для размещения детской школы искусств площадью 1112 кв. м, общественный центр не менее 70 кв. м, а также создать улично-дорожную сеть. Срок реализации проекта — 15 лет со дня заключения договора.

По словам министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья Ларисы Ведерниковой, обязательным условием реализации проекта является разработка двух мастер-планов от разных архитектурных бюро с детально проработанной концепцией.

Интерес к участкам на территории Перми ГК «Брусника» впервые проявила осенью 2024 года. Тогда местная структура застройщика — ООО «Комфорт и Функциональность. Специализированный застройщик» — победила в аукционе на заключение договора о комплексном развитии территории «Тихого Компроса». Штаб-квартира девелопера базируется в Екатеринбурге.